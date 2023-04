​Goenaga y Bautista se anotan la machada del día en una sesión de pelea constante

Mientras que la jornada inaugural del cuadro final masculino de Granada tuvo un caminar bastante plácido, todo mutó en este segundo día y dejó un miércoles de pelea. Apretaron dientes los jugadores y salieron dispuestos a un combate frenético en prácticamente todos los partidos para, como mínimo, conseguir llegar a la última parte del duelo con opciones.



Que se lo digan a Arturo Coello y Agustín Tapia, quienes pasaron de unos días de merecidas vacaciones a jugar con el cuchillo entre los dientes rente a Iván Ramírez y José Rico, una dupla que ha empastado muy bien desde sus comienzos y que parece dispuesta a agitar bastante el árbol.

Los números 1 de la Race, que se prometían un desembarco asequible en la ciudad nazarí, tuvieron todo lo contrario, un pulso fantástico de ir y venir de bola, de una elevadísima rapidez de piernas y una velocidad en las transiciones muy alta, jugando Ramírez y Rico sin tapujo alguno, sin importarles que delante tuviesen una pareja ya con cuatro títulos en su haber; de hecho, llegaron incluso a estar 3-5 arriba y resto para adjudicarse el primer parcial pero los chicos de naranja supieron taponar la vía de agua y forzar un tie break del que salieron por delante, con la primera manga bajo el brazo.

La pelea no cesó ahí puesto que se mantuvo e incluso elevó en el segundo, un auténtico espectáculo que sirvió para demostrar que Iván y José podrían ganar a muchos si mantienen ese nivel, pero no a una pareja que ahora mismo vive instalada en la excelencia y en el resultadismo y que, con un par de ramalazos de locura, clase y fuerza, volvió a ser capaz de sobreponerse a la igualdad y a mandar en el luminoso (7-6 y 6-4).

Idéntico resultado pero al revés (6-4 y 7-6) conseguirían Javi Leal y Juan Cuz Belluati ante Tino Libaak y Miguel Lamperti; los dos argentinos no están terminando de encontrar su punto competitivo y les está costando que lleguen las victorias, todo lo contrario que a Belluati y Leal, que parecen haber caído de pie y se les ve cada vez más cómodos y engrasados en la pista. Muestra de que especialmente Lamperti y Belluati se conocen a la perfección fue el hecho de que el partido tuvo poco de 'highlights' (a pesar de la presencia de Leal y Libaak) y mucho de trabajo y volumen de bola, algo en lo que Juan Cruz sobresale y eso le permitió a él y a su compañero dar dos zarpazos en dos momentos concretos y permanecer en el torneo.

Sufrimiento para 'Momo' González y Miguel Yanguas tras su título en Reus. La joven pareja se medía a unos rivales de esos que te hacen dar una y otra vez un extra de esuerzo y compromiso, Víctor Ruiz y Lucas Bergamini. La mayor pegada de 'Momo' y Miguel no sirvió de mucho ante el contraataque de Ruiz y Bergamini, quienes conseguían parar una y otra vez las acometidas de los dos andaluces. Sin embargo, tanto fue el cántaro a la fuente que terminarían por obtener premio a su insistencia y al igual que en los partidos anteriores, dos pasos firmes en dos momentos puntuales permitirían lograr la distancia necesaria para elevarse en la central y hacerse con el billete a octavos (7-5 y 6-4).

Otra maratón de pádel caería en la pista 3 con Mario Del Castillo y Miguel Benítez ante Edu Alonso y Juanlu Esbri; en un partido en el que se enfrentaban cuatro jugadores que se tienen más que estudiados se pudo ver, por ende, cómo intentaban buscarse constantemente las cosquillas y a la vez recibían la misma medicina. Juego de control y mucha táctica para intentar abrir brecha en el marcador, algo que apenas se consiguió, siendo Mario y Miguel los que tuvieron un mejor inicio y final, dos sets que les permitieron, a pesar del bajón en el tramo central, superar la eliminatoria (7-5, 3-6 y 6-4).

Por contra, mucho más fácil fue la jornada laboral para Ramiro Moyano y 'Xisco' Gil merced a un 6-2 y 6-3 sobre Antón Sans y Teo Zapata, así como para Enrique Goenaga y Jairo José Bautista, quienes aprovecharon su mayor rodaje para dar el zarpazo del día. Tardó en llegar pero los aficionados de Granada no se fueron sin él y vieron cómo 'Coki' Nieto y Pablo Lima caían con un amplio 6-4 y 6-2. Un partido tremendamente serio de Jairo y Enrique con variedad constante en sus golpes, amagos, buena velocidad en el juego, puntos rápidos y siempre mirando de tú a tú a los oponentes. No estuvieron cómodos el madrileño y el brasileño y eso se notó en ciertas desconexiones y errores que terminaron pagando muy caro.

Para terminar, Toni Bueno y Marc Quílez ganarían a Daniel Santigosa y David Gala con un juego bastante fluido y efectivo en el primer set y más complicaciones (y tie break) en el segundo (6-3 y 7-6).