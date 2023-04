Renting de coches particulares para autónomos y empresas, de la mano de Renting Car Fácil

Teniendo en cuenta que adquirir un vehículo km 0 resulta difícil por los precios elevados que se manejan en el mercado actual, es cada vez más frecuente que las empresas o los autónomos recurran al renting de coches particulares.

La empresa ALD Automotive se dedica especialmente al renting de coches particulares a través de su sitio online Renting Car Fácil. En esta página, los usuarios pueden encontrar una amplia gama de vehículos para alquilar abonando una cuota mensual accesible y teniendo la oportunidad de cambiar el automóvil cada 6, 12,36 o 48 meses.

El renting de coches como herramienta de ahorro ante la imposibilidad de comprar El renting de coches es uno de los modelos de negocio que más creció en los últimos años. Esto se debe a que comprar un vehículo representa un gasto casi imposible de afrontar no solo para los autónomos, sino también para los empresarios que desean renovar su flota.

Uno de los principales beneficios de este servicio es que tanto los particulares como las compañías consiguen ahorrarse los grandes desembolsos que se deben efectuar a la hora de adquirir un nuevo vehículo, ya que en el sistema de renting el pago se realiza a través de cuotas mensuales que se concretan previamente mediante un contrato.

Esta cuota incluye el seguro del vehículo a todo riesgo, con o sin franquicia (según lo acordado), y también los cambios de neumáticos, reparación de averías y revisiones. El único gasto fijo que no se encuentra dentro del acuerdo es el combustible, aunque muchas estaciones de servicio generan acuerdos con las empresas de renting y esto permite alcanzar un precio mucho más económico.

En el sitio web Renting Car Fácil se pueden adquirir automóviles mixtos, furgonetas o vehículos industriales de hasta 3,5 toneladas.

El renting de coches es un servicio cada vez más utilizado en la sociedad actual El número de personas que considera a la movilidad como un servicio y no como una propiedad es cada vez mayor. Es por este motivo que la modalidad de negocio de renting no ha parado de crecer en la última década.

Pese a que los autónomos y también las empresas continúan utilizando los automóviles para trasladarse, ya no piensan únicamente en adquirir una unidad de forma permanente, sino que optan por contratar un servicio de alquiler por un cierto tiempo sin perder de vista algunas comodidades mecánicas y estéticas.

Según algunos análisis realizados por especialistas, se calcula que la ganancia que se obtiene a largo plazo con el servicio de alquiler por sobre la compra tradicional alcanza el 45 % en un período de 8 años. Es decir que la persona o la empresa no solamente estabiliza su economía a corto plazo, sino también a largo plazo.

El renting de coches es un sistema de negocio emergente que llegó para quedarse y permite facilitar la movilidad de las personas. En la página web de Renting Car Fácil, se pueden alquilar una gran cantidad de coches en cómodas cuotas y a un precio accesible.