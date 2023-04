El sustituto del azúcar utilizado en Caña y Canela, Monkfruit

Muchas personas no son conscientes de las consecuencias de un elevado consumo de azúcar. En primer lugar, el azúcar que se ve en las góndolas de los supermercados es un producto superficial, cuyo color blanco se alcanza gracias a procesos industriales y a la combinación de otras sustancias. Además, la mayoría de los alimentos elaborados cuentan con azúcares agregados y no lo mencionan en su packaging, incluso en artículos que se venden como “saludables”, tales como yogures, zumos o barras de cereal. En consecuencia, un elevado consumo de azúcar puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, sobrepeso y obesidad, hipertensión, diabetes, problemas en la piel e incluso cáncer.

También a largo plazo, una dieta alta en fructosa altera la capacidad del cerebro y puede producir problemas en la memoria, ansiedad y depresión. A pesar de estas consecuencias, la sociedad está acostumbrada al azúcar y es difícil eliminarla de la elaboración de los alimentos. Sin embargo, existe Monkfruit, un sustituto del azúcar que comenzó a ser utilizado en muchas reposterías, entre ellas Caña y Canela.

¿Qué es el Monkfruit? Monkfruit es una fruta redonda de color marrón, cuya pulpa es dulce gracias a la presencia de antioxidantes. Como consecuencia, resulta ser un sustituto perfecto del azúcar no solo en repostería, sino también en la elaboración de cualquier receta. Además, no contiene carbohidratos, por lo que es ideal para dietas con el fin de bajar de peso.

Por otro lado, cuenta con un peculiar sabor obtenido de sustancias completamente naturales.

Una repostería a base de Monkfruit e ingredientes saludables El Monkfruit es la base de las elaboraciones que realiza la repostería saludable Caña y Canela. Ubicada en Santo Domingo, República Dominicana, elabora productos bajos en calorías y sin azúcar ni gluten. Además, utiliza harina de coco, almendra y cajuil en reemplazo de la harina tradicional. En consecuencia, sus recetas están pensadas para los diabéticos, los fanáticos del fitness y para aquellas personas que se preocupan por comer mejor. En este sentido, cada producto está compuesto de proteína y antioxidantes, lo cual les hace ideales para un desayuno rápido, una merienda, o el snack después del gimnasio.

Caña y Canela surge en 2020 para dar respuesta a una necesidad de recetas saludables en uno de los destinos turísticos más visitados del planeta. Su nombre fue elegido en honor a la tierra y a la cultura de República Dominicana, un país en medio de un clima tropical que da vida tantos frutos saludables, entre ellos el Monkfruit.