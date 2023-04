Carreras digitales, las profesiones en auge que demanda el mercado laboral

Creanavarra Centro Oficial de Estudios Superiores oferta cinco Grados Oficiales en Diseño con una alta empleabilidad Es una realidad que el arte digital y las nuevas tecnologías han cambiando el mercado laboral y las empresas demandan perfiles vinculados al diseño y con alta capacidad práctica para desenvolverse en el terreno profesional. Creanavarra Centro Oficial de Estudios Superiores lleva apostando por esta formación en Navarra desde hace más de 28 años con la impartición de sus Grados Oficiales en Diseño en: Diseño Gráfico, Diseño de Moda, Diseño de Interiores, Diseño y Creación de Videojuegos y Animación 3D y VFX.

Creanavarra es institución educativa líder en la formación en diseño a nivel nacional e internacional que prepara a los estudiantes para una carrera exitosa en la industria creativa. Uno de sus pilares es su metodología de aprendizaje ‘learning by doing’ basada en la ejecución de proyectos guiada por un equipo docente formado por profesionales en el sector que introduce las novedades de la industria en las aulas.

La oferta académica de Creanavarra es oficial, es Centro autorizado por el Gobierno de Navarra, de acuerdo al sistema educativo español y Centro Privado Docente Extranjero por la que faculta a impartir enseñanzas oficiales conforme al sistema educativo del Reino Unido. Por ello el alumnado obtiene una doble titulación (española y británica) al concluir sus estudios en Creanavarra.

El compromiso por la innovación es otro de las señas de identidad de Creanavarra. Sus grados oficiales en diseño están siempre a la vanguardia acompañados de unas instalaciones de última generación con las herramientas necesarias para desarrollarse dentro del ámbito del diseño y con los softwares que emplean los profesionales del medio.

Creanavarra trabaja con los mejores

El Centro Oficial de Estudios Superiores mantiene una estrecha colaboración con la industria del diseño en todos sus Grados en Diseño. Esto permite que el alumnado desde sus inicios tenga un contacto real con el sector donde va a desarrollarse profesionalmente. En el sector del Videojuego y Animación, Creanavarra es miembro de AEVI (Asociación Española de Videojuegos), CLAVNA (Cluster Audiovisual de Navarra) y PlayStation Talents que permite un seguimiento y proyección de los videojuegos desarrollados en el aula. En las dos últimas ediciones de los premios PlayStation Talents dos videojuegos creados por estudiantes de Creanavarra fueron premiados para su desarrollado: ‘One Last Breath’ y ‘The Silent Swan’.

Alumnado de Creanavarra en una masterclass con PlayStation Talents y en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid.

En Diseño de Moda, Creanavarra trabaja con ACME (Asociación de Creadores de Moda de España) que permite la asistencia de alumnado a la Mercedes-Benz FashionWeek de Madrid o la visita de grandes diseñadores nacionales a Creanavarra para impartir masterclass a su alumnado. Lo mismo sucede con las titulaciones oficiales de Diseño de Interiores o Gráfico, con acuerdos con el Colegio Oficial de Decoradores y diseñadores de Interiores o el Colegio de Diseñadores Gráficos de Cataluña.

Docencia en aula y presencia en eventos

La experiencia educativa en Creanavarra combina la actividad lectiva en aula con la presencia en eventos. De esta forma el alumnado tiene la oportunidad de participar en eventos, festivales, conferencias… relacionadas con su área de estudio, donde conoce a expertos en la materia y le sirve para estar al tanto de las últimas tendencias y avances.

Una formación completamente integral que prepara a los estudiantes para enfrentarse a los desafíos del mundo laboral actual. Algunos de los eventos en los que ha participado alumnado de Crenavarra son: Festival Selected (Bilbao), Madrid Fashion Design, con un viaje a la capital de todas las titulaciones, BIG (el mayor evento de la industria del videojuego en España), Global Game Jam, pasarela Fashion Creative, entre otros.

En Creanavarra el alumnado obtiene una doble titulación oficial (española y británica) y crea su propio portfolio profesional, su carta de presentación al mercado laboral.

Su apuesta por la proyección internacional hace que sus estudiantes al concluir su formación obtengan una doble titulación oficial. Por un lado, la Titulación Oficial Española y por otro lado el Título Oficial Británico, Higher National Diploma (HND). Todos su Planes de Estudios contemplan prácticas curriculares que permiten al alumnado tener un contacto con el mundo laboral y poner en valor lo aprendido durante sus años de formación. La finalidad de estas enseñanzas es formar diseñadores capaces de dirigir un proceso creativo y convirtiéndose en profesionales altamente cualificados.

Crecimiento del sector audiovisual

El ámbito audiovisual está en pleno auge a nivel internacional, nacional y Navarra no se despega de esta dinámica constante de crecimiento. Lo que ha permitido que la comunidad se convierta en escenario de la industria creativa. Según los datos del último Estudio del Sector Audiovisual de Navarra, en enero del 2022 el sector audiovisual navarro contaba con un total de 144 empresas, lo que supone un crecimiento del 26,3% desde el 2019 y una facturación de alrededor de 31,3 millones de euros. Durante este último año se han producido en la comunidad 62 obras, de las que 9 son largometrajes de ficción y documental, 21 cortometrajes y 4 series, además de 11 proyectos de animación en desarrollo y producción.

Esto se traduce en que la formación en el sector audiovisual se ha convertido en piedra angular para nutrir a la industria de perfiles cualificados que trabajen en el área de la economía digital compuesto por áreas como el diseño, animación, efectos especiales y videojuegos.

Oferta académica de Creanavarra Arte Digital y Tecnología

Grado Oficial en Diseño Gráfico (4 cursos, 240 ECTS)

Grado Oficial en Diseño de Interiores (4 cursos, 240 ECTS)

Grado Oficial en Diseño de Moda (4 cursos, 240 ECTS)

Grado Oficial en Diseño de Videojuegos (Título Internacional, 3 + 1 cursos)

Grado Oficial en Animación 3D y VFX (Título Internacional, 3 + 1 cursos)