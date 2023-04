nCino y Deloitte España anuncian una alianza estratégica para ofrecer el valor del Cloud Banking a un mayor número de instituciones financieras

El acuerdo de colaboración entre ambas firmas se basa en la experiencia internacional de implementación para contribuir a expandir y acelerar el uso de nCino en las entidades financieras españolas nCino, Inc. (NASDAQ: NCNO), empresa pionera en soluciones de banca en la nube (cloud banking) y transformación digital para el sector de servicios financieros globales, ha anunciado hoy una alianza estratégica con Deloitte España, ampliando aún más la colaboración entre ambas organizaciones. Deloitte es la mayor red de servicios profesionales del mundo, con oficinas en más de 150 países y territorios, y que gestiona un Centro de Excelencia especializado en nCino con más de 250 expertos funcionales y técnicos certificados en la plataforma nCino. Deloitte ha implementado con éxito soluciones nCino en más de 15 instituciones financieras en cuatro países con activos entre 750 millones de dólares y 600 mil millones de dólares.

Según un estudio llevado a cabo por Deloitte, la banca española ha tenido que hacer frente a dos crisis económicas atípicas y relevantes, que han supuesto un alto esfuerzo de gestión, pero también han provocado un importante impulso de transformación. En este contexto, las entidades están invirtiendo en la digitalización y automatización de procesos claves para reducir costes y lograr una mayor agilidad en la respuesta al cliente. Actualmente surge una gran oportunidad para mejorar la formalización de préstamos -tanto a empresas como particulares-, un proceso en buena parte manual y con elevados tiempos de respuesta, lo que provoca una significativa pérdida de operaciones, así como un alto coste operativo.

En este sentido, la alianza estratégica implicará que profesionales digitales, tecnológicos y de dominio de las dos organizaciones colaboren para simplificar el acceso a soluciones innovadoras por parte de entidades financieras españolas. Este trabajo conjunto ayudará a las entidades a optimizar sus procesos gracias a una potente plataforma basada en la nube, mejorando su eficiencia y reforzando el compromiso con clientes y empleados.

"Nos complace enormemente ampliar nuestra alianza con Deloitte España. Su experiencia en la realización exitosa de transformaciones se corresponde con la misión de nCino de transformar el sector de servicios financieros y, a medida que aumenta nuestra presencia en España, constituye un gran avance en nuestra evolución", afirmó Shannon van Dulken, directora de canales globales de nCino de la región de EMEA. "Como socio estratégico global de nCino, la amplia experiencia de Deloitte en nuestra gama de servicios profesionales permitirá a más instituciones financieras españolas priorizar la eficiencia operativa y el control de costes, alineando la innovación con la automatización para obtener resultados tangibles".

José María Villar, socio de Consultoría de Deloitte España, añadió que "Deloitte se enorgullece de trabajar con las mejores tecnologías que ofrecen un valor sostenido y diferencial a nuestros clientes. Como empresa pionera en soluciones de banca en la nube, nCino cuenta con experiencia demostrada en operaciones de transformación digital en las instituciones financieras a nivel mundial. En Deloitte España, estamos en una posición única para combinar nuestra fortaleza y experiencia en el sector con las capacidades globales de nCino y de Deloitte con el fin de ofrecer innovación de alto nivel para el sector local de servicios financieros".

Como solución segura basada en la nube, nCino ofrece a los empleados y directivos del sector bancario una visión única de las entidades a través de una plataforma end-to-end que abarca las distintas líneas de negocio y combina procesos de CRM, incorporación de clientes, apertura de cuentas, formalización de préstamos, flujos de trabajo, análisis de crédito, gestión de contenido corporativo y capacidades de preparación de informes inmediatos. nCino se integra con los sistemas centrales y transaccionales del banco, sustituyendo al mismo tiempo soluciones específicas y procesos manuales.

Acerca de nCino

nCino (NASDAQ: NCNO): es el líder mundial en banca en la nube. La solución nCino Bank Operating System® pone a disposición de las instituciones financieras una tecnología escalable que les ayuda a aumentar los ingresos, una mayor eficiencia, ahorro de costes y cumplimiento normativo. En un mundo donde prima lo digital, la plataforma única basada en la nube de nCino mejora la experiencia del empleado y del cliente para hacer posible que las instituciones financieras lleven a cabo la incorporación de los clientes de manera más efectiva, concedan créditos y administren todo el ciclo de vida del préstamo, y abran depósitos y otras cuentas en todas las líneas de negocios y canales. Transformando la manera en que operan las instituciones financieras a través de la innovación, la reputación y la velocidad, nCino colabora con más de 1.750 organizaciones financieras de todo tipo y tamaño a nivel global. Para obtener más información, visite www.ncino.com.

Acerca de Deloitte

Ha contribuido al desarrollo de las organizaciones empresariales y de la sociedad durante sus más de 175 años de historia. Ante una realidad en constante evolución, se ha consolidado como el asesor de referencia para la transformación de las grandes compañías nacionales y multinacionales, a partir de un enfoque multidisciplinar basado en la excelencia, la innovación tecnológica y el desarrollo continuo del talento de sus profesionales manteniéndose como firma líder de servicios profesionales en España y en el mundo. La organización ha reforzado su posición impactando positivamente en clientes, comunidades y personas a través de la iniciativa Make an impact that matters, que se desarrolla gracias a programas de acción social -WorldClass-, acción contra el cambio climático -WorldClimate-, y su estrategia de diversidad e inclusión ALL IN. Deloitte España cuenta con más de 10.000 profesionales, repartidos en 22 oficinas ubicadas en las principales ciudades del país. A nivel global, la firma está presente en más de 150 países, donde trabajan más de 345.000 profesionales.