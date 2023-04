Pasos para intentar controlar un ataque de ansiedad, por Contigo Psicología

La ansiedad es un sentimiento de miedo e inquietud que surge tras vivir situaciones estresantes como puede ser un problema en el trabajo o hacer una prueba importante. El trastorno de ansiedad, por otra parte, es una afección producto del agravamiento de este sentimiento. Existen diferentes tipos de trastornos de ansiedad, entre los cuales se mencionan comúnmente el generalizado, fobia y de pánico. Contigo Psicología es una clínica en Ávila y provincia que cuenta con especialistas en este tipo de enfermedades que servicios de ayuda inmediata para controlar un ataque de ansiedad.

¿Cómo controlar un ataque de ansiedad? Un ataque de ansiedad puede ocurrir en cualquier momento del día incluso mientras una persona duerme o se encuentra en total confort en su hogar. Por lo tanto, es importante que quienes sufren este tipo de trastornos conozcan diferentes formas de controlarlo y evitar que la situación se agrave. Una de estas formas es hacer una respiración profunda para reducir los síntomas del ataque de pánico. Otra manera de controlar un ataque de ansiedad es reconocer qué está ocurriendo y recordar que se trata de algo temporal y no de que se espera una muerte inminente. Cerrar los ojos y respirar profundo al mismo tiempo también resulta fundamental para minimizar la gravedad durante este tipo de ataques. Hoy en día, existen muchas formas de aprender a realizar respiraciones efectivas para tratar trastornos psicológicos como pueden ser el yoga y el mindfulness. Además de esto, Contigo Psicología menciona la importancia de usar técnicas de relajación muscular sencillas de aplicar, imaginarse un momento agradable y tomar medicamentos con benzodiacepina.

Consejos para ayudar a una persona cuando sufre de un ataque de ansiedad Ayudar a una persona que está sufriendo de un ataque de ansiedad es importante para evitar que su trastorno se agrave y para hacerla sentir que está acompañada. Al mismo tiempo, cuando se ayuda a otros con cualquier tipo de problema se aprende a ayudarse a sí mismo, lo cual resulta ideal en el momento de pasar por situaciones similares. Algunos de los consejos más comunes y efectivos son permanecer con el afectado, tratar que mantenga la calma sin abordarlo y recordarle tomar sus medicamentos para este tipo de trastornos. Del mismo modo, es recomendable llevar a la persona a un lugar tranquilo donde pueda respirar un aire diferente libre de cualquier situación estresante. Este lugar incluso puede ser en su propia mente, es decir, ayudarlo a que imagine un momento especial en la playa, que reviva un recuerdo feliz, etc. También es fundamental no suponer lo que necesita quien sufre de un ataque de ansiedad. Por el contrario, para ayudarle es necesario hacerle preguntas, utilizando frases cortas y simples para evitar la sobrecarga.

Contigo Psicología tiene un equipo de profesionales con más de 8 años de experiencia en proporcionar asesoría, atención personalizada y soluciones psicológicas a sus pacientes en Ávila, España.