¿De dónde son los guantes que aparecen en famosas revistas de moda?

Los guantes son un accesorio cada vez más importante en la industria de la moda. Actualmente, no solo son un artículo para protegerse del frío en invierno, sino que este complemento está cada vez más en tendencia y ocupa las portadas de diversas revistas de moda y estilo.

En España, una de las marcas más destacadas en la elaboración de este accesorio es Santacana, una innovadora firma de moda. Entre las múltiples variedades en diseños de guantes Santacana, varios de ellos han llegado hasta las páginas de diferentes revistas de moda.

Una marca reconocida en las revistas de moda por el diseño de sus guantes Santacana es una marca de moda especializada en accesorios y complementos, siendo los guantes su producto estrella. Durante su larga trayectoria, estos productos han alcanzado amplia popularidad en el mercado a través de su tienda física y, más recientemente, en su plataforma web. Toda esa acogida ha llevado a sus artículos a marcar cierta tendencia en el sector, lo que se refleja en las múltiples colaboraciones que han realizado con estilistas y fotógrafos profesionales, quienes han llevado estos guantes hasta diversas revistas de moda.

Entre estas, destaca la revista Vogue, cuyas páginas han exhibido los guantes largos de Santacana en diversas ocasiones, como en la entrevista con Teresa Riott en 2022. Así mismo, resalta su presencia en French Fries, una de las más importantes revistas en el mundo de la moda, cuyas páginas muestran a la modelo Matilde Buoso portando los guantes Santacana, con fotografías de Aitor Sola. Además, recientemente, han realizado una serie de trabajos con el estilista Enol Blasco, uno de los más importantes a nivel nacional, cuyos aportes han llevado a estos guantes a revistas como NEO2 y L’Officiel Belgium, en colaboración con marcas como Gucci y FENDI, respectivamente.

Un producto que recoge más de un siglo de tradición artesana Los guantes Santacana provienen de una tradición artesanal que se remonta a 1896. Su boutique en Madrid, en el barrio de las Letras, es una de las más antiguas tiendas de guantes en Madrid, y si bien su nombre ha cambiado desde sus orígenes, esta marca recoge todo ese legado de más de un siglo en esta industria.

Esto se materializa hoy en día en un catálogo amplio, que se expande también hacia los gorros, bufandas y varios otros complementos de moda, además de su extenso repertorio de guantes. Todos estos productos se caracterizan por la calidad excepcional de sus tejidos, un atributo que los he llevado a aparecer en las revistas de moda e, incluso, en más de una ocasión, han despertado el interés de reporteros y cámaras televisivas.

Hoy en día, estos artículos están disponibles tanto en esta boutique como en su tienda online, y se pueden solicitar a medida, con el material y acabado que cada comprador seleccione según su preferencia. Además, los clientes reciben una atención totalmente personalizada, con asesoría y orientación para encontrar los accesorios ideales para completar su look.