¿Cuáles son los beneficios del entrenamiento de fuerza en las mujeres?, por Salud & Fitness

El entrenamiento de fuerza consiste en la práctica de una serie de ejercicios con resistencia e incrementar la capacidad de la persona para ejercer potencia. Los expertos de Salud & Fitness explican que involucra el uso de aparatos de peso, peso libre, tubos, bandas elásticas o el peso corporal propio.

Aclaran que no es lo mismo que el fisicoculturismo o el levantamiento de pesas olímpico, que requieren otras técnicas y sus objetivos son distintos. La propuesta de este centro madrileño busca el acondicionamiento físico y estético de las mujeres que lo hagan. Su lema es 'más guapa, más fuerte'.

Los beneficios del entrenamiento de fuerza en las mujeres Francisco Montero es el CEO de Salud & Fitness, un centro de entrenamiento ubicado en la ciudad de Madrid. Sus instalaciones cubren una superficie de 410 metros cuadrados dedicados al acondicionamiento personal en distintas disciplinas para hombres y mujeres. El mismo ha diseñado varios programas exclusivos para atender requerimientos muy específicos: En forma a los 40, Pérdida de peso, entrenamiento con lesiones, para embarazo y post parto o nutrición deportiva.

Como especialista en este tipo de rutinas, Montero asevera que el entrenamiento de fuerza tiene en las mujeres un efecto secundario. Además de proporcionar la fortaleza y tonificación que tiene en las personas, este tipo de ejercicios genera una serie de transformaciones en el organismo. Estos cambios se reflejan en la confianza y seguridad, lo que hace a la mujer más hermosa.

Montero afirma que los beneficios de esta rutina se potencian con un entrenador personal dedicado a cuidar la práctica y hacer seguimiento de la evolución. El mismo agrega que la asistencia de un profesional ayuda a evitar posibles lesiones, el entrenamiento excesivo o rutinas que no sean efectivas para la persona.

Los entrenadores personales de Salud & Fitness Los entrenadores personales son los aliados más adecuados cuando se comienza cualquier rutina de ejercicios. Sobre todo, esto ocurre cuando la persona no es un usuario habitual de los gimnasios o practica algún deporte. El CEO de Salud & Fitness afirma que esta asistencia hace posible un mayor rendimiento en cada programa.

Indica que los entrenadores altamente cualificados del centro que dirige diseñan las rutinas de manera personalizada. Lo primero que hacen es una evaluación donde se determina lo que se quiere conseguir. Luego se diseña el programa más adecuado en función de las falencias y los tiempos disponibles de quien va a entrenar. De esta manera, se consiguen los mejores resultados.

Esto también ocurre con el entrenamiento de fuerza. Para aplicar la filosofía 'más guapa, más fuerte' diseñan una serie de ejercicios en función de cada mujer. Estos programas atienden las partes del cuerpo que se desean mejorar y, sobre todo, estimulan la sensación de bienestar general. Montero dice que cuando las damas proyectan la seguridad y la confianza que produce el ejercicio, reflejan su propia belleza interior.