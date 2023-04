MultiGarBen y sus soluciones de protección de lucernarios de la referencia MetalNet

Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la siniestralidad laboral en España ha registrado un avance en los primeros 9 meses de 2022. En comparación con el mismo período del año anterior, los accidentes laborales con baja aumentaron un 12,6 %, mientras que aquellos sin baja incrementaron en un 0,2 %.

Una de las causas de accidente en varias empresas es la ausencia de protección en lucernarios. Estas ventanas situadas en el techo o azotea se instalan para proporcionar luz en industrias, pabellones deportivos y otros edificios. Ahora bien, cuando no cuentan con una protección adecuada pueden provocar caídas de altura y accidentes. Por este motivo, empresas como MultiGarBen ofrece soluciones de protección de lucernarios de la marca MetalNet.

Las soluciones para proteger lucernarios disponibles en MultiGarBen Esta compañía cuenta con sistemas permanentes para la protección de lucernarios o traslúcidos que resultan ideales para el sector industrial. Estos productos pertenecen a la línea MetalNet y MetalNet-R.

Se trata de una marca de excelente reputación debido a la calidad de las mallas de protección que fabrican. En este caso, se trata de una triple malla de refuerzo para la parte superior e inferior de los lucernarios.

A su vez, este producto es de acero galvanizado y puede estar soldado con electricidad o plastificado. Los rollos vienen en medidas de 122, 152, 183 y 223 centímetros. Cada uno de ellos presenta una longitud de 25 metros y ofrecen impermeabilización de la cubierta garantizada.

Al comprar estas mallas protectoras, los clientes de MultiGarBen reciben los elementos de fijación y estanqueidad necesarios. Además, las mallas MetalNet tienen una resistencia al impacto de 1.500 Julios.

Todas las piezas que componen estos sistemas de protección están ensayadas y disponen de avales emitidos por el laboratorio independiente Eurocontrol. Asimismo, cumplen con las normas de calidad y seguridad UNI EN 15057, UNI EN 1873, UNI EN ISO 9227, EN 14963 y la Resolución Regional de la Región Veneto (DGR n. 2774 del 22/09/2009).

¿Cuáles son los elementos de riesgo en los lucernarios? El peligro de una caída a través de una claraboya o lucernario resulta evidente y peligroso porque en muchas ocasiones no se diferencia del suelo pisable, se trata de un elemento por sí solo inseguro. Asimismo, cuando no cuentan con los medios de protección anticaídas necesarios pueden resultar potencialmente frágiles.

En este mismo sentido, muchos lucernarios no están diseñados para resistir el peso de una persona. A su vez, la lluvia, la nieve y la lz solar pueden hacer mella en los materiales de estos elementos y debilitarlos aún más. Por último, muchos accidentes se dan por la falsa sensación de seguridad que proveen a los trabajadores, que a veces no los ven porque no se diferencian claramente del resto de la cubierta.

Con los productos MetalNet disponibles en MultiGarBen es posible garantizar la protección de lucernarios y evitar accidentes laborales.