Una gran variedad de cursos y destinos para aprender español en Enforex

Enforex es un grupo de escuelas de español altamente reconocido en España e Hispanoamérica. El mismo cuenta con más de 24 centros académicos en las principales ciudades de España, incluyendo Valencia y Málaga. La escuela de español en Valencia es moderna, espaciosa y luminosa, con cómodas zonas comunes ideales para socializar y mejorar el español. Por su parte, la escuela de español en Málaga está ubicada en un edificio histórico de cuatro plantas, renovado y equipado con todas las comodidades, que está en una calle principal del centro, a solo cinco minutos de la playa y cerca del Museo Picasso, para que los estudiantes puedan disfrutar de la verdadera cultura y forma de vida españolas.

Variedad de cursos y destinos para aprender español Enforex ofrece una amplia variedad de cursos de español que se adaptan a las necesidades y preferencias de cada estudiante. Los cursos generales incluyen cuatro opciones de clases intensivas. Además, dispone de programas especializados en negocios, deportes, para jóvenes y cursos en línea. También ofrece una amplia gama de cursos especializados en español, como Clases Particulares, Programa de Prácticas, Programa de Voluntariado, Curso para Profesores de Español, Gap Year, Programa para grupos, Programa en familia, Español para +50, Winter Break y Preparación a la PAU/PCE. Para los estudiantes que buscan mejorar sus habilidades lingüísticas, Enforex ofrece clases online de español 3 h/semana, Curso Intensivo 20, Clases One to One y Clases Semiprivadas. Los cursos de preparación para exámenes oficiales también están disponibles en Enforex, incluyendo la preparación a los exámenes DELE y SIELE, Cámara de Comercio y CCSE. Además, se ofrece el Programa Junior, especial para jóvenes de 14 a 18 años. Los estudiantes pueden elegir entre diferentes destinos, incluyendo Barcelona Beach, Barcelona Centro, Madrid, Málaga, Marbella Centro, Marbella Las Chapas, Marbella Elviria, Salamanca y Valencia.

34 años proporcionando experiencias enriquecedoras La institución, establecida en 1989, cuenta con más de 24 centros académicos distribuidos en ciudades importantes y emblemáticas de España e Hispanoamérica. Entre las ciudades donde Enforex está presente se encuentran Alicante, Barcelona, Granada, Madrid, Málaga, Marbella, Salamanca, Sevilla, Tenerife y Valencia, así como en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Perú y la República Dominicana. Además, Enforex ofrece un Programa Internacional de campamentos de verano en las ciudades de Barcelona, Granada, Madrid, Salamanca, Sevilla y Valencia en España para jóvenes de 5 a 18 años. Cada año, Enforex recibe a más de 35.000 estudiantes de 72 países diferentes en sus programas creativos, interesantes y estimulantes desarrollados en un entorno multicultural inigualable. Por todo eso, Enforex hace que el aprendizaje de la lengua sea un reto accesible y divertido al mismo tiempo, gracias a su compromiso con la perfección y el entusiasmo por enseñar.