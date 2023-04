Clínicas Cleardent, una de las mejores empresas para trabajar en España en 2023

Año tras año, la consultora independiente Great Place to Work elabora el Ranking Best Workplaces España 2023, que determina cuáles son las mejores empresas para trabajar en este país. Para poder ingresar en este listado, la valoración de los empleados sobre la empresa en la que trabajan debe ser, en promedio, positiva en al menos un 70 %. Además, las compañías deben aportar información sobre las políticas y prácticas que llevan adelante en el área de Cuidado y Gestión de las personas.

Recientemente, se ha anunciado la 21ª edición de este ranking, en un evento celebrado en el Museo del Traje, en Madrid. En este caso, fueron analizadas 394 compañías de diferentes tamaños y sectores, por lo que el estudio ha contado con la opinión de más de 380.000 trabajadores. A su vez, en el sector odontológico ha destacado Clínicas Cleardent, que ha alcanzado la posición 16 en la categoría de empresas de entre 101 y 250 empleados. Esta firma ha sido fundada por el odontólogo Dr. Ismael Cerezo Gilabert.

Clínicas Cleardent ha obtenido un nivel de confianza del 88 % Para optar por el reconocimiento que ha obtenido esta empresa es necesario entrevistar a toda la plantilla acerca de cómo valoran su lugar de trabajo. Después, Great Place to Work procesa las respuestas y elabora el ranking correspondiente. En el caso de Clínicas Cleardent, 9 de cada 10 empleados han afirmado que se trata de un “gran lugar para trabajar”.

Además, la inclusión en este ranking ha incluido un diagnóstico del ambiente organizacional. Una de las principales conclusiones al respecto es que esta organización cuenta con una cultura de alta confianza y que su plantilla está motivada para dar lo mejor de sí misma. En concreto, de los resultados de la encuesta, se desvela que el 94 % de los trabajadores afirman que les gusta trabajar en Clínicas Cleardent y se sienten orgullosos cuando dicen trabajar en este grupo odontológico, entre otras cuestiones.

Un reconocimiento que fomenta el crecimiento organizacional Al conocer la noticia sobre la posición que ha obtenido esta empresa, el Dr. Ismael Cerezo Gilabert, CEO de la misma, ha expresado que “ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar en España en 2023 supone un reconocimiento al trabajo constante para la creación de un ambiente de trabajo que promueve el crecimiento personal y profesional de los empleados”.

“Me gustaría agradecer a todos los miembros de la organización su arduo trabajo y dedicación para hacer de nuestra empresa un lugar excepcional para trabajar. Este logro no habría sido posible sin su compromiso y esfuerzo. Cada uno de vosotros habéis contribuido significativamente a nuestra cultura organizacional”, ha añadido el odontólogo y CEO de Clínicas Cleardent.

El ranking elaborado por Great Place to Work ha confirmado que los más de 36 centros de Clínicas Cleardent proveen excelentes condiciones para trabajar y desarrollarse profesionalmente.