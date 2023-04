¿Qué pasaría si ocurre un ataque informático o una catástrofe en unas instalaciones?

Los dominios y configuraciones relacionadas con los portales de las compañías son cada vez más complejos y, en esa medida, el desconocimiento sobre su manejo hace que no se protejan adecuadamente y se presenten ataques informáticos.

En ese contexto, Zema It ha destacado como proveedor de soluciones en ciberseguridad, mantenimiento técnico remoto o presencial de equipos, servicios de cloud y auditorías gratuitas que permiten determinar el estado de la infraestructura digital de las empresas.

Delitos en la nube La presencia online de las organizaciones es algo inherente a su ejercicio económico. En esa medida, se ha hecho necesaria su adaptación al marketing digital, a las tecnologías de punta, a las novedades en el manejo de las TIC y a las estrategias de difusión. Aunque contar con todas las bases para darle apertura global al negocio es fundamental, también se incrementan los riesgos de ofensivas que implican pérdidas de información, robo de fondos en cuentas bancarias, daños en las funcionalidades, acceso a datos confidenciales, etc.

Por ello, Zema It no solo busca buenos desenlaces por medio de su consultoría especializada, sino ajustar los sistemas de protección para evitar que se lleven a cabo dichas afectaciones. En ese sentido, es importante conocer las metodologías delictivas más comunes y cómo proceder ante ellas.

Muchas de las compañías que contratan estos servicios han tenido dificultades por ciberataques como el spear phishing, en el que los hackers emplean varios correos electrónicos para ganarse la confianza de las empresas y así extraer documentos de valor. También es común que esos mails contengan malwares o virus que tienen la capacidad de perjudicar, deshabilitar y dañar ordenadores de manera silenciosa. Entre los más graves, está la inyección SQL que infiltra un código malicioso, aprovechándose de páginas web empresariales que son vulnerables y poco seguras, para robar datos o cambiar la información que allí está contenida.

¿Qué hacer ante posibles ciberataques? De acuerdo con Zema It, que ha prestado asesoría a pequeñas empresas y multinacionales, lo más importante en el proceso de protección informática es tener acompañamiento profesional, específicamente de expertos en dichos delitos. Para empezar, las organizaciones pueden solicitar la auditoría gratuita que ayuda a reconocer la situación de incertidumbre e inestabilidad online, a través de un informe personalizado. En él, se explica cómo procede Zema It para darle solución.

Posteriormente, se emprende la consultoría en diversas áreas: mantenimiento preventivo y predictivo, en el que se hacen copias de seguridad con posibilidad de guardarlas en un CPD externo, actualizaciones, instalaciones de antivirus, entre otros. Por su parte, la configuración de la nube privada posibilita que toda la información sea inaccesible para personas sin vinculación. En general, se implementan los protocolos de seguridad necesarios para que los contenidos siempre estén a salvo y cumplan con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).