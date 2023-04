¿Cuáles son las ventajas de Family Offices?, con Grupo PREIC

Las oficinas de familia, también conocidas como “family offices”, son empresas privadas creadas con el objetivo de dar una mejor administración y gestión del patrimonio familiar y los recursos de familias con diversos y amplios tipos de activos sean empresariales, inmobiliarios, financieros, etc.ºº

Las family offices pueden ser de una sola familia o varias familias que centralizan la administración de los activos y patrimonios en una sola oficina con personal administrativo para estos fines, la principal idea es garantizar su continuidad en el tiempo por muchas generaciones. Por ello, el objetivo Grupo PREIC, y sus diversas subsidiarias en las áreas inmobiliarias, legal y contable, es precisamente brindar asesoría holística e integral a sus clientes para lograr la preservación del patrimonio y el crecimiento a largo plazo.

Beneficios de una family office Conforme el patrimonio familiar, o de un grupo familiar, va creciendo y volviéndose más diverso, resulta más complicado gestionarlo correctamente y, además, requiere de expertos en el tema y requiere de mucha dedicación y tiempo.

Las oficinas familiares son un instrumento que permite a las familias gestionar los activos no vinculados con su negocio principal, ofreciendo, en consecuencia, administración profesional de los activos y su distribución. También permiten dotar de recursos a los miembros de la familia que necesiten resolver situaciones de emergencia, como las relacionadas con la salud, así como planes educativos, actividades filantrópicas, etc.

Aunado a ello, las family offices permiten la generación de economías de escala para gestionar activos gracias a que lo hace en conjunto, no de forma separada por cada miembro de familia. Gracias a ello, facilita el acceso a oportunidades de inversión a los que sería difícil acceder de manera individual.

Las principales razones por las que las familias deciden optar por un family office es porque buscan hacer crecer el patrimonio familiar, para protegerlo y legarlo a generaciones futuras de forma estructurada y organizada. Sin embargo, además de la planificación patrimonial, las oficinas familiares del Grupo PREIC ofrecen servicios en el área de Bienes Raíces, Asesoría Financiera, Asesoría Legal, Administración de Propiedades y Valuación de Activos.

¿Qué tiene para ofrecer una family office? Las oficinas familiares prestan todo tipo de servicios, sin embargo, hay algunos que son básicos: gestión y asesoramiento de inversiones inmobiliarias, de inversiones alternativas y en operaciones corporativas, además de asesoramiento fiscal, planificación de sucesión y relevo generacional.

En pocas palabras, los family office tienen como responsabilidad prestar servicios necesarios y dirigidos a preservar y gestionar el patrimonio y riqueza de los miembros que conforman a la familia con objetivos en conjunto.

El equipo de trabajo del Grupo PREIC es creyente en el poder de la integración holística para la planificación financiera y gestión privada de activos inmobiliarios y corporativos. El Grupo se especializa en Inversiones Inmobiliarias de Capital Privado, Planificación Patrimonial, Gestión de Portafolio de Propiedades Inmobiliarias y Gestión de Riesgos Inmobiliarios, entre otros.