Escuela de cocina tradicional en Barcelona para niños y adultos, Ochimanikia

El arte culinario es una práctica que despierta interés en muchas personas, tanto adultos como niños. Si bien es posible aprenderlo por medio de la práctica en casa, también se puede acudir a una escuela de cocina, la cual permite afinar mucho más profundamente las técnicas y conocimientos en este ámbito.

Una de estas es Ochimanikia, una escuela de cocina en Barcelona que ofrece formación para niños y adultos. Su actividad abarca también servicios de catering y comidas para llevar, y tanto sus alimentos como sus clases destacan por su enfoque particular, que apunta hacia una alimentación sana y natural.

Cursos de cocina para todo público desde un enfoque saludable Ochimanikia es una escuela de cocina en Barcelona con modalidad presencial y virtual. Sus clases se dividen en una sección para niños y jóvenes desde los 6 hasta los 16 años, y una sección para adultos desde los 17 años en adelante.

Las primeras ofrecen un horario que se adapta con el calendario escolar, para no interrumpir las actividades académicas.

Por su parte, el curso para adultos tiene una duración de 12 semanas, y sus contenidos abordan el aprendizaje desde nivel principiante hasta experto. Además, existe la posibilidad de escoger clases particulares, tanto presencialmente como online, para reforzar cualquier tema en específico que cause dificultad.

En ambos casos, las clases de esta escuela se basan en los conocimientos de la cocina tradicional, y sus contenidos abarcan un espectro completo de platos y habilidades culinarias, bajo un enfoque que se centra en la salud y la nutrición como parte de la alimentación.

En otras palabras, los estudiantes no solo aprenden a cocinar, sino que conocen las bases y conceptos necesarios para saber alimentarse bien, de forma natural y saludable.

Una escuela que nace de una profunda pasión por la alimentación saludable Detrás de un nombre tan original como el de Ochimanikia está la inventiva de Rosa García, una mujer apasionada por la comida tradicional, hecha en casa y, sobre todo, sana y natural.

Su formación la llevó a profesionalizarse y trabajar en el mundo de las finanzas durante más de una década. Sin embargo, esta experiencia la llevó a darse cuenta de que necesitaba algo más acorde con su pasión, el deseo de conformar un negocio familiar que aportara el bienestar de las personas.

Esa trayectoria la ha llevado a montar este nuevo proyecto, en el cual, además de sus cursos como escuela de cocina en Barcelona, ofrece servicios de catering para celebraciones y eventos privados de diversa índole, así como comidas para llevar y talleres para la organización de fiestas infantiles y reuniones.

Para ello, ha conformado un equipo multidisciplinar de especialistas en el arte culinario, quienes abordan las diversas especialidades de esta práctica para plasmarlas en sus diferentes clases, y así garantizar un aprendizaje eficaz para sus estudiantes.