TikiTrast pone a diposición trasteros en Villa de Vallecas

Cada vez son menos las personas que cuentan con amplios espacios en el interior de sus viviendas en España. Una muestra de ello es que entre 2010 y 2020 el porcentaje de la población que habitaba viviendas superpobladas en el país incrementó en un 52 %. En consecuencia, es importante encontrar alternativas para ubicar aquellas posesiones que, aunque sigan teniendo un gran valor económico y sentimental para las personas, no se usan con tanta frecuencia y no cuentan con suficiente espacio dentro de la casa. Ante esto, TikiTrast ofrece el servicio de trasteros en Villa de Vallecas.

Servicio personalizado como un aporte a la calidad de vida Es habitual que las personas cuenten con una gran cantidad de objetos que no están usando constantemente, pero que son indispensables para ocasiones importantes. Dentro del listado de estos objetos se pueden encontrar herramientas, equipos deportivos, repuestos, libros y muchos otros. Por esta razón, tener un trastero puede ser una solución valiosa para que aquellos que no cuenten con espacio suficiente para almacenar sus pertenencias no tengan que regalarlas, botarlas o desprenderse de estas. Asimismo, llevar los objetos a un trastero permite contar con más espacio en los hogares para redistribuir las cosas, mejorar el orden y la limpieza y la calidad de vida de las personas.

Atendiendo a esta necesidad, TikiTrast ofrece trasteros con mucho espacio y equipados con estanterías que permiten a sus clientes organizar sus objetos adecuadamente. Además, las estanterías que ofrece la empresa tienen unas medidas de 190 x 100 x 40 cm y una capacidad de carga de 130 kilos por balda, lo cual otorga la capacidad de cubrir las necesidades de los clientes que pueden elegir el trastero que mejor se adapte a lo que están buscando para obtener así un servicio más personalizado.

Asimismo, la empresa brinda un servicio de seguridad para que las personas puedan estar tranquilas sobre la protección de sus preciados objetos. Por otro lado, cabe destacar que esta vigilancia no es un obstáculo para que las personas puedan acceder a sus objetos en cualquier momento, en horario de 6 de la mañana a 12 de la noche cualquier día de la semana.

Además, para garantizar más comodidad, las personas podrán entrar con vehículos al interior de la sede de TikiTrast en Villa de Vallecas, para que no tengan que cargar pesos importantes en el traslado de los objetos. Igualmente, disponemos de carretillas para poder llevar cómodamente sus objetos al trastero.

Accesorios disponibles para facilitar el almacenamiento Dentro de los servicios que brinda TikiTrast a sus clientes se encuentran el acceso a cajas de cartón recicladas y de tamaños grandes, medianos y pequeños, así como papel burbuja, candados y portabicicletas como elementos esenciales para lograr un buen proceso de embalaje.

Es importante señalar que la dirección de la empresa es Calle Peña Cavero, nº 25. Sin embargo, si se desea contactar directamente con los profesionales sin acudir físicamente el email de la empresa es info@tikitrast.com.

En conclusión, estos servicios son la mejor solución para que personas particulares guarden y protejan todo aquello que ya no cabe en casa y las empresas puedan depositar sus enseres de trabajo o archivo, contando siempre con la calidad y confianza que Tikitrast garantiza.