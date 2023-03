La importancia de la reparación de tejados, por Todo Cubiertas Fernández

El tejado está destinado a proteger la totalidad de una vivienda y debe ser vigilado y mantenido constantemente. Por tanto, la reparación del tejado es una operación esencial que debe realizarse con regularidad A continuación, en este artículo, va a descubrir todo lo que se necesita saber sobre la reparación de tejados.

¿Por qué debe reparar regularmente su tejado?

La intemperie, la luz solar o la erosión natural de los materiales pueden hacer que el tejado se vuelva poroso y alterar así la impermeabilidad de su cubierta. En esta situación, todos los tratamientos que se apliquen al tejado serán inútiles.

Unas cuantas tejas rotas o una lámina de pizarra agrietada pueden provocar rápidamente goteras, filtraciones o incluso hongos y moho, arruinando el aislamiento y la estructura del tejado, paredes, etc. Y lo que es más grave, las tejas o placas de pizarra pueden caerse, resbalar y herir a alguien. Por no hablar de los canalones, que también pueden perforarse por la oxidación o desprenderse, creando goteras y grietas en la fachada.

Los defectos del tejado pueden afectar al aislamiento térmico de su cubierta o ático. También puede provocar un mayor consumo de energía.

Los principales problemas de los tejados

Los principales problemas que requieren a intervención de una empresa de reparación de tejados en Gijón son:

Defectos en el tejado que provocan el estancamiento del agua de lluvia

Caballetes de tejado defectuosos

Ramas y vegetación que se han depositado debido al mal tiempo

Nieve que ha permanecido demasiado tiempo y en cantidades demasiado grandes o granizo

Canalones en mal estado u obstruidos que impiden la evacuación del agua de lluvia

Materiales de mala calidad o inadecuados para su tipo de tejado

La antigüedad del tejado. Para realizar un diagnóstico completo del tejado, es preferible recurrir a una empresa de reparación de tejados profesional que podrá recomendarle los trabajos a realizar en caso necesario.

Es importante, una pequeña inversión para reparar el tejado ya que le ahorrará dinero en unos meses y podrá evitarle tener que renovarlo por completo más adelante.

¿Cómo monitorear el tejado?

Unos buenos hábitos preventivos son lo mejor para la longevidad del tejado. Con unas pocas acciones regulares, puede controlar el estado de su tejado e identificar cuándo necesita recurrir a un experto.

Sin embargo, puede comprobar la estructura del tejado para ver si hay plagas de insectos y si las vigas están en buen estado (sin grietas ni fragilidad).

Estas son las cosas que debe tener en cuenta:

Buscar en la casa decoloraciones o manchas en el techo y las paredes. Si es así, probablemente se trate de un problema de impermeabilización del tejado . Es necesario identificar el origen del problema y puede tratarse simplemente de una o varias tejas rotas o deterioradas. Los problemas más graves pueden deberse a un tejado viejo o dañado.

Examinar el ático con una luz.

Comprobar si falta alguna teja, está desplazada, rota o dañada.

Comprobar que los canalones no estén obstruidos ni perforados.

Comprobar si hay hundimientos.

Buscar cualquier mancha oscura que pueda indicar porosidad.

Si su tejado muestra signos de musgo, líquenes o humedad, no dude en pedir presupuesto para una limpieza de tejado, un desempolvado si es necesario, o un tratamiento de impermeabilización.

Comprobar el estado de las aberturas del tejado (especialmente las rejillas y los filtros) y de la lámina bajo el tejado.

Si los bordes de las tejas de asfalto se están rizando, es hora de volver a colocarlas.

Si aparecen grietas o ampollas en los tapajuntas, es posible que éste dañado. ¿Qué hacer si el tejado gotea?

En cuanto se detecte una gotera, una filtración o una mancha en el techo, será necesario planificar las obras de reparación del tejado lo antes posible. Ya que es esencial identificar el origen de la gotera: canalón obstruido, abertura débil, tejado dañado, etc.

¿Cuáles son los precios de la reparación del tejado?

El precio de una reparación de tejado depende de varios criterios, como la importancia de los daños y el tipo de trabajo necesario: aislamiento, entramado, cubierta, impermeabilización, etc.

Así, el importe de un presupuesto de reparación de un tejado depende de:

El alcance de los daños

El tipo de material de la cubierta

Las capas afectadas (sólo el tejado, o el tejado, la pantalla y el aislamiento)

La urgencia de la reparación

El número de operarios necesarios y su tarifa horaria. ¿Reparación o renovación del tejado?

A veces las reparaciones ya no bastan para mantener un tejado en buen estado. Se tendrá que optar por una renovación completa en los siguientes casos:

El tejado está al final de su vida útil, más de 25 años

Goteras importantes

Hundimiento

Creación de numerosas aberturas en el tejado

Tejado antiguo no adaptado al clima

Moho y problemas de ventilación

Pérdida de energía y problemas de aislamiento

Tejas o tapajuntas faltantes o dañados.