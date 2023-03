Daniel Paloma Freire es un reconocido estratega financiero y de negocios, economista certificado y perito fiscal, que durante años se ha especializado en la evaluación y el diseño de planes de estructuras financieras para hacer a las empresas más sostenibles alrededor del mundo. Como experto en finanzas internacionales, se ha mantenido al tanto de todo lo que ha influido positiva o negativamente en la economía mundial y especialmente europea. Es por eso que ha decidido ofrecer un breve análisis sobre los elementos y distintos factores que ahora mismo están influyendo en la situación económica actual. Abordarlos es un reto complejo, dado que son muchas las circunstancias y acontecimientos que se están dando en la actualidad, que tienen un efecto importante tanto a nivel macro como microeconómico. Teniendo esto en cuenta, para las administraciones modernas es un reto tomar las medidas necesarias que encausen la economía de manera que se aproveche al máximo de las situaciones beneficiosas y se reduzcan aquellas que puedan tener consecuencias desfavorables.

Daniel Paloma Freire, un apasionado de los números Daniel Paloma Freire es uno de los expertos economistas más indicados para tocar el tema de la situación económica actual por varias razones, pero, principalmente, se debe a que se trata de un verdadero apasionado de los números. De hecho, en varias ocasiones ha hablado sobre eso, afirmando que desde pequeño su pasión siempre fueron los números, por lo que decidió hacer de estos su carrera, dedicándose a ellos en sus diferentes formas, lo que lo ha llevado hasta donde se encuentra ahora mismo. Otra de las razones es que es un profesional con mucha experiencia en lo que tiene que ver con temas financieros y económicos, ya que, por ejemplo, ha estado en la industria bancaria como subdirector y analista de riesgo en operaciones de crédito. Estas son dos áreas que no solo son de suma importancia en ese sector, sino que además son complejas y requieren de la intervención de un verdadero especialista.

Daniel Paloma Freire también trabajó como administrador de activos y pasivos no solo para particulares, sino también para una gran variedad de compañías, lo que también afirma que ha sumado mucho a su experiencia. Asimismo, se ha desenvuelto como asesor fiscal, contable y mercantil para bufetes de abogados y dando apoyo a pequeñas y medianas empresas.

Daniel Paloma Freire Funda su firma de asesoría fiscal, financiera y contable Daniel Paloma Freire decide, después de haber prestado sus servicios en todas las áreas, instituciones y organizaciones antes mencionadas, fundar su propia empresa. Su compañía ofrece fundamentalmente servicios de asesoría fiscal, financiera y contable, tanto a particulares como a pequeñas y medianas empresas en Europa y en Sudamérica. Allí como profesional se dedica a preparar los impuestos, diseñar planes estratégicos e, incluso, a ofrecer planificación financiera internacional y especializada, para que las empresas puedan sacar el máximo provecho a sus finanzas en pro del crecimiento y desarrollo de sus respectivos negocios. A día de hoy, su compañía ha ayudado a una gran variedad de empresas, lo que también ha impulsado aún más su carrera como profesional.

Daniel Paloma Freire habla sobre la situación económica actual Daniel Paloma Freire opina que, en efecto, a partir de 2020 la situación económica mundial estuvo afectada a causa de la crisis sanitaria ocurrida durante ese año. Desde entonces, las economías del mundo, tanto las más sólidas como las emergentes, han tenido que tomar medidas que han llegado a ser creativas y drásticas, para de alguna manera sobrellevar el impacto inesperado a nivel económico y reducir las consecuencias para las personas y, especialmente, para las empresas y compañías que mueven el sector productivo de cada país. Sin embargo, justo cuando se pensaba que la crisis sanitaria estaba siendo superada en términos económicos, una serie de nuevos acontecimientos han terminado desencadenando uno de los resultados económicos que hasta ahora son los más bajos de las últimas décadas, una afirmación respaldada por un informe emblemático de la ONU. En este sentido y bajo este contexto, Daniel Paloma Freire afirma que aún hoy en día, a 3 años del 2020, es necesario tomar medidas fiscales que sean más contundentes, ya que solo así se podrá, de alguna manera, resucitar la economía mundial y apoyar el programa de desarrollo.

Daniel Paloma Freire sobre los diferentes factores que han afectado la economía mundial durante los últimos años Daniel Paloma Freire asegura que la situación económica mundial se ha visto agravada durante los últimos años debido a distintos acontecimientos y múltiples crisis. Por ejemplo, es interesante ver cómo las graves perturbaciones económicas generadas por la crisis sanitaria se vieron notablemente reforzadas por la repentina guerra iniciada por Rusia contra Ucrania. De hecho, se podría decir que estas se han reforzado mutuamente desde el inicio del conflicto bélico entre ambos países y que parece no tener un final a la vista, por lo menos hasta ahora. Ambas situaciones han generado consecuencias importantes en la economía del mundo y, principalmente, de Europa, las cuales, a su vez, endurecen más la situación.

Un ejemplo de ello es la creciente crisis alimentaria mundial, así como la crisis energética, el endurecimiento de la deuda, el aumento generalizado de la inflación, la emergencia climática, entre otros. Las secuelas de todo esto se pudieron sentir muy claramente en 2022 y, aun así, los expertos prevén que la producción mundial continúe desacelerando.

De hecho, a día de hoy, se estima que el crecimiento de la producción mundial para 2023 desacelere por lo menos en un rango de entre el 1,9 % y el 3 %. Esto según el informe Situación y perspectivas de la economía mundial de las Naciones Unidas (WESP) 2023, indicaría que, efectivamente, se trata de una las tasas de crecimiento más bajas de la última década.

Daniel Paloma Freire sobre las perspectivas económicas en el futuro próximo Daniel Paloma Freire, como economista profesional, comparte su opinión con otros expertos que también han hablado acerca de lo que consideran que serán las proyecciones económicas mundiales, por lo menos en el futuro próximo. De hecho, basado en el informe mencionado anteriormente, las perspectivas económicas se muestran sombrías e inciertas a corto plazo. Por ejemplo, los especialistas prevén que el crecimiento mundial pueda comenzar a repuntar moderadamente hasta alrededor del 2,7 % en 2024. Todo esto en la medida que se comiencen a tomar acciones efectivas contra los elementos adversos.

No obstante, hay que mencionar que estas predicciones están basadas, principalmente, en aspectos complejos e inestables, que podrían variar en cualquier momento. En otras palabras, el que este repunte se dé tal como se prevé, dependerá, en gran medida, por ejemplo, del ritmo y la secuencia respecto a un mayor endurecimiento monetario, pero también dependerá de cómo transcurra la guerra en Ucrania y cuáles sean sus consecuencias a corto plazo. Todo esto sin mencionar la alta probabilidad de que se produzcan nuevas perturbaciones en cuanto a las cadenas de suministro, tal como ya se ha hecho por ejemplo con algunos combustibles fósiles mediante medidas tomadas por Rusia.

Daniel Paloma Freire y las perspectivas económicas respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible Daniel Paloma Freire también ha comentado que la situación económica actual ha hecho que muchas personas e incluso naciones se cuestionen si todas estas consecuencias serán también una amenaza para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, por consiguiente, de la Agenda 2030. Y es que bajo el contexto económico actual, estas dudas tienen mucho sentido, ya que efectivamente han escalado a un punto en el que pueda causar un retraso o, en el mejor de los casos, un reto aún más difícil para las economías mundiales que han decidido aplicar la los objetivos de la Agenda 2030. Sin embargo, respecto a esto, algunas personalidades y voces oficiales se han pronunciado. Un ejemplo de ello es lo dicho por el Actual Secretario General de las Naciones Unidas, quien, entre otras cosas, afirmó que ahora mismo no es momento de pensar en el corto plazo sobre una austeridad exorbitante que pueda potenciar la desigualdad, aumentar el sufrimiento o ser un obstáculo para el desarrollo de los ODS. Afirmó que, por el contrario, es necesario tomar acciones sin precedentes que estén a la altura de estos tiempos sin precedentes, para lo cual hará falta un comprometido esfuerzo colectivo, así como un estímulo transformador de los ODS. En sentido, se podría concluir que si bien la situación económica actual es lo suficientemente compleja como para afectar los ODS, no debería causar pánico, sino más bien compromiso para lograr su consecución.

Daniel Paloma Freire y las perspectivas económicas para economías desarrolladas y en desarrollo Daniel Paloma Freire asegura que todas las situaciones de crisis antes mencionadas, han sido lo suficientemente importantes como para afectar no solo a las economías en desarrollo, sino también a las ya consolidadas. Sin embargo, ha habido factores puntuales que han hecho que las perspectivas para ambos tipos de economías sean también poco favorables, por lo menos, en el corto plazo. Un ejemplo de ello es el agresivo endurecimiento monetario y una fuerte inflación, factores que, en conjunto, han causado una fuerte incertidumbre y que, al mismo tiempo, han ralentizado considerablemente la recuperación económica en diferentes latitudes del mundo. Como se mencionó anteriormente, esto no solo constituye una amenaza para las economías en vías de desarrollo, sino también para las economías desarrolladas. Tanto es así que potencias económicas mundiales como los Estados Unidos y la Unión Europea, las cuales se vieron fueron fuertemente debilitadas, afectando a su vez a otras economías desarrolladas durante el 2022 y posteriormente al resto de la economía mundial. En este contexto también se dieron otros factores interesantes que han endurecido las condiciones financieras mundiales, sumado a la vulnerabilidad fiscal que existe ahora mismo, así como al endurecimiento de la deuda en los países en desarrollo.

En consecuencia, se estima que alrededor de un 85% de los bancos centrales de todo el mundo han endurecido su política monetaria. Adicionalmente, han subido también su tasa de interés con el principal de evitar que la inflación llegue a un punto que los pueda sumergir en una recesión. Como resultado, la tasa de inflación logró reducirse un poco en 2022 respecto al año anterior, aunque fuera solo en un poco.

Daniel Paloma Freire habla de las consecuencias de la guerra en Ucrania sobre la economía europea Daniel Paloma Freire ha mencionado que además de la grave catástrofe humanitaria que ha provocado la guerra en Ucrania, esta también ha traído serias consecuencias económicas especialmente a Europa. Antes del conflicto, tanto las economías avanzadas como las emergentes del continente habían recuperado una parte importante de las pérdidas del PIB que tuvieron en 2020. Sin embargo, la guerra llegó antes que Europa pudiera recuperarse totalmente. Como resultado, se han incrementado considerablemente los precios de las materias primas, lo que a su vez ha agravado la inflación, afectando negativamente y en mayor medida, a los ingresos de los hogares y, por supuesto, a los beneficios de las empresas en el continente.

Durante el año 2022 se pudo ver cómo el crecimiento del PIB se revisó a la baja en alrededor de 1 punto porcentual, respecto a las previsiones dadas en enero de ese mismo año. Si además de eso se consideran las proyecciones que han dado los expertos a partir de todo lo que ha generado el conflicto a nivel económico en el continente, se puede prever que la inflación podría alcanzar niveles máximos en el transcurso de varias décadas en diferentes países de Europa.

Afortunadamente, las autoridades económicas del continente se encuentran ya al tanto de los retos que deberán encarar y cuentan ya con algunos objetivos y estrategias claras para afrontarlos. Entre ellas se puede mencionar la garantía de las expectativas salariales, reforzamiento de la seguridad energética, asegurar que los precios se mantengan bien anclados, entre otras. A esto hay que sumar que una vez que la guerra haya finalizado, el continente también tendrá que asumir el rescate de una economía destruida, para lo cual hará falta todo el apoyo posible.

Daniel Paloma Freire respecto al empleo y la pobreza Daniel Paloma Freire opina que en el contexto de la situación económica actual, a pesar de que una gran parte de los países en vías de desarrollo en Europa y el mundo han experimentado una lenta recuperación del empleo, aún se siguen enfrentando a una considerable falta de trabajo. Por ejemplo, si se considera el empleo femenino, la mayoría de las pérdidas dadas en este sector durante la fase inicial de la pandemia aún no han podido revertirse en su totalidad. De hecho, las mejoras que hasta ahora se han logrado se deben, en gran parte, a una recuperación progresiva de los empleos informales. Todos los factores de crisis que se han dado durante los últimos 3 años amenazan con hacer retroceder mucho de lo que se había venido logrando en materia de trabajo. En cuanto a la pobreza, un dato importante a considerar es que, por ejemplo, el número de personas en riesgo de inseguridad alimentaria grave se elevó considerablemente en 2022, llegando a duplicar con creces las cifras que se manejaban en 2019. En este sentido, estar en un contexto económico mundial en el que la economía es débil, la inflación aumenta, el alto nivel de desempleo continúa, el lento crecimiento de los ingresos, etc., golpeará profundamente a los más vulnerables, haciendo que para los países sea mucho más difícil poder erradicar la pobreza o, por lo menos, lograr avances significativos en este aspecto durante los próximos años.

Daniel Paloma Freire sobre la importancia de la cooperación internacional Daniel Paloma Freire opina como experto en temas financieros y económicos, que ahora es cuando más se hace necesario un mayor compromiso internacional para aplicar medidas en conjunto que faciliten a los países poder sobreponerse a la situación económica actual. Los especialistas han dado algunas recomendaciones al respecto y que vale la pena considerar. Por ejemplo, en el informe de situación y perspectivas de la economía mundial de las Naciones Unidas mencionado anteriormente, se pide a los gobiernos que en la medida de lo posible puedan evitar la austeridad fiscal. De lo contrario, esta sofocaría el crecimiento y, al mismo tiempo, afectaría de manera desproporcionada a los grupos de personas más vulnerables y a las perspectivas de desarrollo a mediano y a largo plazo. Pero además de eso, en el informe también se aconseja las intervenciones políticas directas como herramienta para priorizar el gasto público, crear empleo y revitalizar el crecimiento. Algunas de las estrategias a través de las cuales se pueden llevar a cabo todas estas medidas, es por ejemplo reforzando los sistemas de protección social, garantizando apoyo mediante subvenciones concretas y de carácter temporal, descuentos en facturas de servicios públicos, transferencias de efectivo, reducciones fiscales sobre aranceles, entre otras.

Asimismo sería igualmente conveniente invertir en la educación pública, infraestructuras digitales, sanidad, adaptación al cambio climático, nuevas tecnologías, etc. Y además, es de suma importancia que desde el Estado se promueva la resiliencia en las personas frente a la situación económica actual, así como frente a las perturbaciones medioambientales y sociales.

Daniel Paloma Freire acerca de las previsiones de Comisión Europea acerca de España Daniel Paloma Freire también considera lo dicho este año por la Comisión Europea en sus previsiones económicas de invierno, especialmente sobre España. Y es que en efecto, recientemente esta comisión ha presentado unos números que parecieran ser alentadores. En sentido se espera que, entre otras cosas, que la economía de España sea la que más crezca respecto al resto de las grandes economías del Euro, algo que resulta en cierto sentido sorprendente. En concreto, los especialistas que conforman esta comisión han resaltado que en 2023 la economía de la Unión Europea ha mejorado y evolucionado positivamente respecto al año anterior. De hecho, esto ha sido tan notable que incluso los precios del gas han caído incluso por debajo del precio anterior a la guerra. Todo esto, por supuesto, gracias en primera medida a la contención de la demanda, pero también a la diversificación de las fuentes de suministro.

No obstante, principalmente, se ha hablado mucho sobre España, de la cual se dice entre los expertos de la Comisión, que se trata de un país que ha logrado resistir relativamente bien las consecuencias económicas generadas por la guerra. Esto visto en números representa nada menos que un crecimiento del 5,5 % en 2022, lo que constituye un punto porcentual por encima de lo que se había previsto en otoño. Tras una mirada más detallada, se pudo notar que el país pudo lograr este crecimiento principalmente gracias al motor turístico, una actividad económica que se espera siga dando buenos resultados este 2023 y para el 2024. De hecho, desde Bruselas se ha afirmado que España será la economía que más crecerá en este año, con una previsión de hasta 1,4%, impulsado por el turismo y la progresiva fortaleza del mercado laboral.

Daniel Paloma Freire sobre la importancia para las empresas de planificarse financieramente ante la situación económica actual Daniel Paloma Freire finaliza todo el análisis poniendo sobre la mesa la importancia que tiene ahora mismo para las empresas, el poder prepararse con una buena planificación financiera que les permita hacer frente a la situación económica actual.

Si bien se trata de una situación que va más allá de un continente y que implica un conjunto de factores que actúan en simultáneo sobre la economía, sí que hay diferentes maneras en las que una empresa puede mantenerse competitiva e incluso crecer y desarrollarse en una situación de crisis. En este sentido, contar con especialistas como Daniel Paloma Freire es fundamental, expertos que puedan proporcionar el conocimiento y la asesoría necesaria para encaminar a una compañía hacia su desarrollo. La situación económica actual no es para nada común y será difícil que esta cambie radicalmente por lo menos en los próximos años. Es por eso que, en última instancia, el éxito de una empresa y hasta de una nación o un continente entero, será el poder adaptarse a los cambios y hacer los ajustes necesarios para continuar, para lo cual siempre hará falta el acompañamiento y guía de expertos economistas.