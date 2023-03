reclamaciondevuelos.com y la reclamación de equipajes perdidos en los aeropuertos

Viajar en avión se ha convertido en una actividad cotidiana, ya sea por trabajo o placer, los españoles cogen miles de vuelos cada día y las conexiones nacionales e internacionales están casi totalmente restituidas a la situación previa a la pandemia.

Durante esta Semana Santa millones de viajeros se desplazarán por aeropuertos españoles y, aunque ya sea una actividad normal todavía se dan cientos de incidencias para los que la mayor parte de la población no está preparada. Se habla de incidencias como el equipaje perdido.

Equipajes perdidos en el mundo Esta situación es más común de lo que parece, ya que cerca de 25 millones de maletas se pierden anualmente en los aeropuertos como indica la propia SITA (Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques) y casi la mitad de estas se pierden debido a problemas con la transferencia de vuelos, sobre todo en los vuelos que se retrasan y no llegan a tiempo para hacer la conexión. También es importante mencionar que una gran parte de maletas perdidas terminan por aparecer y, una vez bien registrada, la incidencia si no apareciera podría reclamarse.

¿Qué hay que hacer si pierden una maleta? En el caso de que pierdan una maleta es importante saber cómo actuar. En primer lugar, hay que constatar y cercionarse de que efectivamente la maleta no está en la cinta. En la misma zona de las cintas deberá haber personal del aeropuerto, la recomendación es hacérselo saber y entonces se recibirá ayuda.

¿Quién registra la incidencia? En ocasiones, el personal de la propia aerolínea será el encargado de registrar la incidencia, pero en caso de que no estén, el personal propio del aeropuerto también podrá ayudar a registrar la incidencia.

¿Y si solo hay personal de otras aerolíneas? En caso de haber únicamente personal de otras aerolíneas también podrá ayudar, muchas se dan este servicio entre ellas y si, por ejemplo, la maleta está perdida en un vuelo de Vueling, es posible que personal de equipaje perdido de Iberia ayude con la incidencia.

¿Cómo se registra la incidencia? Una vez dado con el personal adecuado e indicado lo ocurrido es imprescindible rellenar el documento PIR (Property Irregularity Report) o el Parte de Irregularidad de Equipajes. Este documento es el que hace constar que un equipaje ha sufrido algún tipo de daño o se ha perdido. Por lo tanto, es un documento imprescindible si a la hora de recoger la maleta en la cinta transportadora no aparece o está dañada.

Es importante rellenar un documento PIR por pasajero y equipaje, nunca rellenar un solo documento por grupos, ya que en caso de hacerlo no hay garantía de conseguir más de una indemnización.

Contenido indispensable documento PIR Existen varios datos necesarios para que un documento PIR sea válido a la hora de reclamar, por tanto, es muy importante verificar que el documento que se rellena tiene los siguientes campos: Nombre y apellidos del pasajero, el número de referencia de la incidencia, el número y fecha del vuelo, el número de bultos que se llevaban como equipaje y el número de registro del equipaje.

Es posible que algunas aerolíneas presenten más campos para rellenar, pero solo las mencionadas son estrictamente necesarias.

Qué hacen las aerolíneas Desafortunadamente, algunos operarios registran de manera inadecuada las incidencias ocurridas agrupando los documentos PIRs, rellenándolos a mano sin poner toda la información, o simplemente no dando ningún resguardo ni documento que relate la incidencia.

Esto puede ser que ocurra por agilizar las gestiones de la persona encargada, desconocimiento o incluso por orden de la aerolínea, pero sin duda cualquier acción diferente de dar un documento PIR correctamente rellenado va a ser un impedimento a la hora de reclamar por un vuelo.

Si el documento está mal o no lo hay, será imposible reclamar después y no habrá derecho a indemnización.

¿Qué hacer con el PIR rellenado y la incidencia registrada? Con el documento correctamente rellenado ya se puede iniciar una reclamación para solicitar una indemnización por cada día que no haya aparecido la maleta, hasta un máximo de 21 días. De hecho, existen plataformas como reclamaciondevuelos.com que pueden ayudar a las personas a reclamar desde el primer minuto.

¿Cuánto se puede conseguir como indemnización? Gracias al llamado Convenio de Montreal, se puede solicitar una reclamación de hasta 1.414 € por cada maleta perdida 21 días o más, independientemente de si aparece o no. En el caso de que la maleta apenas haya desaparecido por unos pocos días se solicitará la parte proporcional por día, es decir, 67,33 €, aproximadamente.

Además, en la propia reclamación se podrán incluir los gastos ocasionados de artículos de primera necesidad o prendas básicas que haga falta comprar por ir en la maleta perdida.

¿Si el contenido de la maleta era superior a la indemnización o ha causado un perjuicio mayor? Cuando se transporta algo de gran valor siempre se recomienda rellenar un documento especial antes de embarcar. Este documento se llama “declaración especial de equipaje” y sirve para declarar el valor de lo transportado. Cada aerolínea tendrá sus propias condiciones y es posible que hagan un cargo extra por este servicio.

Por otro lado, si la pérdida del equipaje provoca un perjuicio (no llevar un traje de boda, o material de competición, por ejemplo) se podrá solicitar una cantidad superior siempre y cuando pueda cuantificarse el perjuicio.

Reclamar equipaje perdido con éxito Este tipo de reclamaciones rara vez se solucionan de manera extrajudicial, y son pocas las personas que, de manera personal, realizan este tipo de reclamaciones judicialmente. Por eso, en caso de no conseguir la indemnización correspondiente es posible acudir a plataformas especializadas para gestionar este tipo de reclamaciones. Desde reclamaciondevuelos.com cada día ayudan a miles de viajeros a conseguir sus indemnizaciones sin pedir adelantos, cobrando tan solo un porcentaje del importe de la indemnización conseguida, siempre en caso de ganar.

Por todo ello, es siempre recomendable estar atentos a rellenar bien toda la documentación necesaria en el aeropuerto para poder conseguir la indemnización y hacer justicia.