El Gran Premio Miguel Indurain abre una gran semana para Caja Rural-Seguros RGA

El mes de abril se estrena con uno de los bloques de competición más esperados cada temporada por los hombres de Caja Rural-Seguros RGA. El Gran Premio Miguel Indurain abre el sábado una fantástica semana de ciclismo que continuará el lunes con la disputa de la Itzulia. Un año más, la emoción de medirse en casa a los mejores equipos del pelotón internacional.



Un Miguel Indurain con ligeras modificaciones

La prueba estellica/lizartarra, única del campo profesional que se desarrolla íntegramente en territorio navarro, mantiene su exigencia a lo largo de los algo más de 200 kilómetros que dan forma a una edición con pequeños retoques para su desenlace. Después de afrontar las subidas a Guirguillano (1ª), Lezaun (2ª) o la no puntuable de Irache, los explosivos 15 km finales resolverán la carrera con las subidas enlazadas al Alto de Eraul (2ª) y los definitivos ascensos a Muru e Ibarra. El local Julen Amézqueta y el también navarro Josu Etxeberria forman dentro de un bloque en el que regresa a la competición Orluis Aular tras su triunfo el pasado fin de semana en la Volta ao Alentejo. Con ellos también serán de la partida el ecuatoriano Jefferson Cepeda, Jon Barrenetxea, Fernando Barceló y Eduard Prades.

Julen Amézqueta: "Todo el equipo llega siempre con ganas y con mucha moral al Gran Premio Miguel Indurain pero yo especialmente por tratarse de la carrera de casa y disputarse en Estella. Será una carrera con muchísimo nivel con ciclistas y equipos muy fuertes, yo me encuentro bien después de una Volta a Catalunya en la que me dejé ver en alguna escapada. Esperamos que sea un día bonito".

Seguimiento

EITB ofrecerá en directo la parte final de la carrera a partir de las 15:00 horas, tanto a través de su canal de televisión para País Vasco y Navarra como de su página web para el resto de la geografía nacional. Además, Eurosport y GCN también cubrirán este Gran Premio Miguel Indurain para sus abonados en sus diferentes plataformas digitales.