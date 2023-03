Descubre las colchonetas infantiles orgánicas, ¡una tendencia que sigue creciendo en 2023!

¿Aún no sabes qué son las colchonetas infantiles orgánicas? Como su diseño cuenta con un tejido 100% con algodón, están pensadas para la piel del bebé.

Tombarella, apuesta por los tejidos suaves que respetan el medio ambiente, y además cuenta con una gama de modelos bastante atractiva. Con su nueva colección 2023 Calm, especialmente diseñada para New Born, presenta una propuesta para este año basada en cosas que nos hacen sentir bien y en paz y que, por supuesto, mantienen en completa calma al bebé.

Te contamos las principales ventajas de las colchonetas orgánicas

Como ya sabrás, a la mayoría de los bebés les gusta jugar en el suelo y necesitan un lugar amplio y seguro desde el que poder explorar el mundo que les rodea , hacernos con colchonetas orgánicas puede ser la mejor opción. Ya que gracias al tejido 100% algodón, nos encontramos con un producto que cumple con todas las necesidades que tenemos al respecto, con la máxima calidad que demandamos cuando somos padres.

Tombarella, la cual se encuentra posicionada como una de las marcas preferidas para los usuarios, ayuda a que el pequeño experimente el movimiento libre, a que el bebé pueda estar dando vueltas cómodamente y sin ningún tipo de peligro.

Pero, ¿qué otras cosas tiene? Seguidamente, te dejamos con algunas características importantes que debes considerar y que hacen destacar a la marca:

Evolutivas Antes de nada ¿Te preocupa cuánto pueden durar las colchonetas de bebés? Pues bien, con las colchonetas de Tombarella no debes hacerlo, estas colchonetas están diseñadas para adaptarse a cada etapa del bebe o niño y cuentan con diferentes posibilidades de uso. Es por esto que sus colchonetas se pueden utilizar desde que el bebe se siente atraído por todo lo que le rodea, unos tres meses aproximadamente, hasta que el bebe crezca y se convierta en un niño, debido a que el tamaño de estas colchonetas es amplio y cómodo.

Ecofriendly Además, las colchonetas de Tombarella están elaboradas en un pequeño taller en Barcelona, también trabajan con proveedores de proximidad, por lo tanto, son una marca responsable con el medio ambiente que ha conseguido proveerse a partir del kilómetro cero.

Desenfundables Asimismo en Tombarella han buscado la forma de facilitar el uso y limpieza de su producto y lo han conseguido con éxito. Es por esto que sus colchonetas cuentan con una cremallera que facilita su lavado y así conseguir una limpieza óptima y sin complicaciones. Además, estas colchonetas pueden lavarse cómodamente en lavadoras y ahora también ofrecen la opción de compra de fundas de repuesto.

Descubre la colección Calm de Tombarella, un estímulo completo para el bebé

Como consecuencia a la cantidad de beneficios que tienen las colchonetas orgánicas para los bebés, Tombarella ha decidido apostar de pleno con el material orgánico al 100%, que respete el medio ambiente del planeta en el que vivimos y que tenga presente el cuidado de la piel del recién nacido.

Además, los diseños, completamente artesanales, inspirados en la naturaleza, con estampados muy variados y que huyen de los estereotipos, han sido la clave diferencial para la Tombarella. Pero la marca no se ha quedado aquí, sino que ahora han sacado la colección Calm, con un diseño más relajado dentro de los diseños divertidos y alegres que tenían, ocasionando que estas colchonetas también sean un elemento minimalista y decorativo por sus tonos suaves.

Esta nueva colección juega con todas las sensaciones que puede tener (o no) el recién nacido. Provocando en él un estímulo nunca antes visto, juega con las tonalidades y formas para que, a modo de recuerdo, pueda verlas en un momento futuro y sentir aquello que una vez le supuso la novedad. Por otro lado, bueno es saber que está inspirada en cosas que relajan, que transportan al pequeño hacia otra dimensión que igual no se había planteado nunca y que le ayuda a estar en calma, en un pequeño momento de relajación para el bebe.



¡No te lo pienses! Si desde hace tiempo quieres ofrecerle a tu hijo un lugar donde relajarse y estar seguro en el suelo, igual conviene que vayas viendo las opciones que tienes y cuáles son las que mejor se adaptan a tu pequeño. ¿Alguna que te motive de la colección Calm?