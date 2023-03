Una de cada dos devoluciones online podría generar nuevas compras de mayor valor

iF Lastmile desarrolla una solución pionera en España que permite hacer cambios automáticos por cualquier producto del catálogo de un ecommerce y generar ventas adicionales Más del 50% de las devoluciones online podría generar una nueva compra de más valor integrando sistemas de cambio en tiempo real. Según un análisis realizado por la plataforma digital de logística inversa iF Lastmile, el 56% de los compradores prefiere que el cambio sea por otro producto mientras que el 44% se inclina por recibir crédito de tienda.

En esta línea, iF Lastmile ha desarrollado una solución pionera en España que posibilita el cambio automático de un producto por cualquier otro artículo del catálogo. El desarrollo, que se integra en la plataforma de ecommerce del comercio, ya está disponible para más de 150 marcas que operan con Shopify.

Retener el valor de las devoluciones

En el canal digital, un artículo devuelto puede llegar a depreciarse hasta un 50%, a lo que hay que añadir los costes asociados a la gestión y desplazamiento de la logística inversa. Asimismo, en períodos de alta demanda el stock bloqueado por las devoluciones puede llegar a superar el 30%.

"Para evitar la pérdida de valor asociada a las devoluciones, las marcas deben proporcionar a sus clientes acceso instantáneo al catálogo y stock de productos en el momento en el que solicitan una devolución, fomentando así el up-selling en el mismo proceso, fidelizando al cliente e incluso logrando ventas por importes más altos",asegura Marcello Valerio, socio fundador y Co-CEO de iF Lastmile.

Principales motivos de cambio

Entre las devoluciones que no tienen que ver con problemas de talla, la decepción con el producto recibido es el motivo más habitual (70%). En un 11,3% de los casos el comprador reconoce que compró varios artículos de una misma prenda para probarlos –lo que se conoce como bracketing-; mientras que el 8,6% argumenta que no "le gusta". Además, un 5% alega como razón el retraso en la recepción del pedido y un 3% señala que tenía una tara.

El análisis realizado por iF Lastmile ha identificado también en qué líneas están trabajando las marcas para promover que el ratio de cambios prevalezca sobre la solicitud de reembolso. Entre las principales tendencias destaca la aplicación de la inteligencia artificial para conocer mejor al comprador y sugerir alternativas que respondan realmente a sus intereses. Otra fórmula en auge es el fomento del cambio ofreciendo incentivos al crédito de tienda y, por último, promover la gratuidad de los cambios frente a devoluciones con coste.

Acerca de iF Lastmile

iF Lastmile es una compañía especializada en soluciones tecnológicas de logística inversa, cuyo objetivo es recuperar el valor de las mercancías devueltas y artículos de otras temporadas tanto para el comercio como para el consumidor, reduciendo así el desecho de este tipo de productos y su impacto medioambiental. En la actualidad trabaja con más de 250 marcas españolas y portuguesas, recibiendo y procesando productos de todo el mundo a través de una red global de transporte y más de 200.000 puntos de recogida.

Sólo en Europa, la logística inversa supone un coste para las compañías de 250.000 millones de euros al año. iF Lastmile resuelve este problema transformando las devoluciones en cambios por otros productos del catálogo con mayor valor y reincorporando a la venta los artículos devueltos en menos de 24 horas y con un enfoque sostenible.