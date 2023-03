Cómo ganar dinero en redes sociales con tu marca personal

Imagen generada con inteligencia artificial

Cada vez más las personas buscan un ingreso extra con las redes sociales, pero, ¿cómo ganarse la vida desde la comodidad del hogar creando contenido digital? Se dice que es sencillo crear vídeos y posts, pero si no tienes una estrategia de marketing y un propósito bien identificado de lo que quieres lograr, será difícil que el mensaje que quieres transmitir llegue a una gran audiencia. Puede que corras con suerte y con un vídeo tengas éxito, pero no siempre sucede. Por eso es preciso saber cómo hacerlo para que alcances un número considerable de seguidores y puedas dedicarte a esto por el resto de tu vida.

En todas las redes se puede conseguir algún ingreso, lo que ha originado nuevas profesiones en el mercado laboral, como los youtubers, influencers o streamers. Por eso, aquí te desglosamos las redes más importantes en las que podrás monetizar y dar a conocer tu marca personal.

1) En Instagram puedes obtener ingresos mediante colaboraciones con marcas, sólo si tienes suficiente influencia sobre tus seguidores, tanto como para convencerlos de comprar algún producto. Otra manera es mediante los anuncios e Instagram Shopping, esta herramienta te ayudará a crear una mejor experiencia para el usuario y más si se dirige el tráfico a la página oficial de los productos y/o servicios que ofreces.

2) En YouTube hay más requisitos para poder monetizar, así que crear en esta red social será un proceso de mucha paciencia y constancia, no obtendrás un ingreso tan inmediato, pero sí a largo plazo, si perseveras. Los requisitos son: tener más de 18 años, más de 4,000 horas de visualización y al menos 1,000 suscriptores, que tu país forme parte del programa de partnes y respetar las normas de contenido de YouTube.

3) En Facebook, hay diversas formas de ser monetizable, por ejemplo, mediante el costo por impresiones (CMP), que es lo que pagan los anunciantes por cada 1,000 visualizaciones en los anuncios; desde el índice de reproducciones monetizables (RPM), es decir, ganarás dinero cada que tengas 1.000 reproducciones de tus vídeos que duren un minuto o más; otra forma de generar ingresos es a partir de los directos de Facebook, donde los espectadores pueden apoyarte con estrellas y así establecer una conexión más duradera con tus seguidores.

4) TikTok es la red social donde puedes conseguir más engagement, ya que actualmente es la que tiene más crecimiento y actividad por parte de los usuarios, donde las marcas pueden llegar a una audiencia joven, diversa y potencial para promover una marca y mejorar la imagen de una empresa. Los requisitos para monetizar son tener más de 18 años, 10,000 seguidores y acumular 10,000 visualizaciones en los 30 días previos a la inscripción.

5) Si no lo sabías, también Twitter es una opción para monetizar y tiene tres maneras: por medio de anuncios promocionados (para dirigir el tráfico a tu sitio web), tuits patrocinados (las marcas te contratan para que publiques tuits sobre el servicio que ofrece una empresa) y trend takeovers (colocar anuncios en la lista de tendencias).

6) La red de LinkedIn no puede ser olvidada en esta lista, a menudo no se le presta gran atención, pero a través de ésta puedes generar dinero a partir de tres estrategias: la primera herramienta es la de Sales Navigator, que te permite encontrar clientes potenciales y enviar propuestas personalizadas; la segunda, es mediante las páginas de productos para promocionar un producto en concreto y la tercera es a través de los anuncios, la ventaja es que pueden conseguir una alta posibilidad de compra, gracias a la recomendación de nuevos clientes, ideal para ventas B2B.

7) Si eres fan de la música y de los podcasts, no te puedes perder Spotify, una gran oportunidad de ingresos, ya que esta red paga al artista en función a la totalidad de reproducciones, pero esto depende del país de reproducción, el tiempo de la canción y si es un oyente de pago o no.

¡Listo! Ahora ya sabes cuáles son las redes que te darán mayor reconocimiento e ingresos, conoce tus posibilidades, planifica tu calendario de contenidos y obtén un mejor alcance, puedes intentarlo al vender productos, llevar una cuenta comercial a través del patrocinio de marcas o con el objetivo de enseñar y/o entretener. Recuerda generar contenido de calidad y realizar publicaciones con cierta frecuencia.

Llegar a ser influencer no es nada fácil como se cuenta, pero vale la pena intentarlo y contribuir al flujo masivo de información y comunicación del siglo XXI. Más allá del afán de monetizar, considero que participar en estas plataformas es una oportunidad importante para entender en qué momento del pensamiento humano y de la historia nos encontramos, qué nos depara el uso y aplicación de estas herramientas a la vida cotidiana, así como también analizar los múltiples contextos sociales, los puntos de vista, los tipos de contenidos que se viralizan y los patrones de comportamiento que resultan de estas interacciones.