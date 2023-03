ÓptimaLED y La Mano del Ángel colaboran para ayudar a los más desfavorecidos

Las donaciones representan un apoyo importante para muchas iniciativas nobles que trabajan para solucionar las problemáticas sociales.

Por eso, las empresas que en un gesto altruista destinan parte de sus recursos a ayudar a quienes más lo necesitan, adquieren un gran valor social frente a la comunidad.

En este contexto, actualmente resulta muy valorable la iniciativa de la empresa ÓptimaLED, que colabora con la asociación La Mano del Ángel. Esta entidad sin ánimo de lucro impulsa el desarrollo de los niños, adolescentes, jóvenes y familias con inconvenientes sociales, económicos y de salud.

Una empresa con compromiso social “La responsabilidad social empieza en una compañía competitiva y fuerte. Solo una empresa en buen estado puede mejorar y enriquecer las vidas de las personas y sus comunidades”. La frase de Jack Welch – empresario e ingeniero estadounidense – sintetiza el espíritu solidario que hoy debe primar en los vínculos del mundo empresarial con la sociedad.

Esta búsqueda voluntaria del bienestar general por encima del particular beneficia no solo a las ONG con las cuales se colabora, sino también a los negocios y a toda la comunidad. En este escenario, la tienda especializada en luminaria LED, Óptima LED, contribuye al compromiso social a través de su reciente colaboración con la Asociación La Mano del Ángel.

Una de las principales cadenas de supermercados de España puso en marcha semanas atrás una donación diaria de productos de primera necesidad a esta fundación. En ese marco, la firma ÓptimaLED formó parte de la iniciativa recogiendo los alimentos donados por la franquicia para la posterior entrega a las familias necesitadas. La empresa de iluminación y luminarias LED destinó un grupo de furgonetas y una parte de su equipo humano.

Información sobre Óptima LED Óptima LED es una de las empresas más destacadas en el mercado español de la iluminación profesional. Es un fabricante e importador de luminarias LED, cuyos productos garantizan una gran calidad. Sus dispositivos favorecen un importante ahorro de energía, ya que permiten reducir el consumo energético en un 80 %. Además, tienen una larga vida útil, no contienen mercurio y, por lo tanto, son seguros para el medioambiente, el hogar y las empresas.

La firma resalta por ofrecer soluciones en pistas, canchas de tenis, pádel, campos de fútbol, instalaciones polideportivas, naves industriales, oficinas y otros lugares de trabajo. Su amplio catálogo incluye campanas, focos, farolas, paneles y pantallas LED, entre otros productos. Por otro lado, también ejecuta proyectos de iluminación para negocio, con un seguimiento constante durante su desarrollo.

La calidad de su producto, la profesionalidad de su equipo y su colaboración con las buenas causas han convertido a ÓptimaLED en una empresa valorada por la sociedad y destacada en su sector.