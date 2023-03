Crowdfunding en Málaga, una oportunidad para proyectos con impacto social y empresarial

El crowdfunding ha ganado una gran popularidad en los últimos años en España, teniendo en cuenta que abre a los proyectos el acceso a recursos que podrían no obtener de maneras convencionales y les supone ventajas como la visibilidad, la flexibilidad, la mejora de la responsabilidad social corporativa y el apoyo al desarrollo sostenible del país y sus comunidades.

Teniendo en cuenta esto, Málaga Crowd trabaja en la captación de proyectos de crowdfunding, aportando a estos toda su experiencia, conocimientos y alta tasa de éxito. El crowdfunding ha ganado una gran popularidad en los últimos años en España, teniendo en cuenta que abre a los proyectos el acceso a recursos que podrían no obtener de maneras convencionales y les supone ventajas como la visibilidad, la flexibilidad, la mejora de la responsabilidad social corporativa y el apoyo al desarrollo sostenible del país y sus comunidades. Teniendo en cuenta esto, Málaga Crowd trabaja en la captación de proyectos de crowdfunding, aportando a estos toda su experiencia, conocimientos y alta tasa de éxito.

Sin riesgos y logrando objetivos en el 90 % de los proyectos El crowdfunding es una estrategia en la que un gran número de personas aportan pequeñas cantidades de dinero a un proyecto, producto o empresa que les expone sus objetivos, visión, necesidades y meta de recaudación. Funciona a través de plataformas en línea como las de Málaga Crowd, que conectan a creadores de proyectos con familiares, conocidos, empresas patrocinadoras y otros posibles apoyos. Para tener una dimensión del éxito del crowdfunding, entre 2019 y 2021, la recaudación a través de esta estrategia aumentó en un 31,19 % en España.

En esta línea, Málaga Crowd ofrece a personas y empresas el servicio de acompañamiento en sus campañas, que incluye la difusión a través de la plataforma digital, la asesoría con coaches expertos, la ayuda en la búsqueda local y nacional de apoyos, el acceso al ecosistema empresarial de Made in Málaga y el procesamiento seguro de los pagos y otros trámites. Como resultado, el 90 % de los proyectos que han recibido el acompañamiento de Málaga Crowd han logrado su meta de recaudación o incluso la han superado.

Cualquier proyecto sin ánimo de lucro o con un objetivo social, cultural o comunitario de Málaga o Andalucía puede acceder a los servicios de Málaga Crowd. Los creadores de estos proyectos pueden ser empresas, organizaciones, escuelas, fundaciones o particulares, entre otros actores. Una enorme ventaja del acompañamiento consiste en que quienes emprenden el proyecto no corren ningún riesgo, ya que Málaga Crowd solo cobra una tarifa en los casos en los que se logra o supera el objetivo y, en caso contrario, se encarga de devolver los recursos a quienes los aportaron.

Potenciar la responsabilidad social corporativa con Málaga Crowd El crowdfunding es una forma efectiva para que las empresas creen o apoyen proyectos alineados con sus valores y principios, ya sea recaudando recursos o donando dinero para que puedan materializarse. Teniendo en cuenta el alcance de la plataforma y el trabajo de Málaga Crowd, esta estrategia ayuda a las empresas y personas a ganar una gran visibilidad, potenciar su responsabilidad social empresarial, a construir y fortalecer su comunidad y a conectar con clientes y aliados potenciales.

Málaga Crowd trabaja para aportar a la sociedad un valor incalculable desde la cooperación, apoyando con estos proyectos al deporte, la cultura y la juventud bajo los parámetros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.