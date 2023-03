Coworking o team building en un entorno distinto como La Ren Lecrés

Una de las últimas tendencias del mundo laboral es trabajar bajo la modalidad de coworking. Este concepto refiere a compartir un espacio, ya sea físico o virtual, donde profesionales individuales, empleados, integrantes de startups o autónomos que trabajan bajo la modalidad online o de teletrabajo desarrollan su actividad. La función de esto es no volver el trabajo diario desde casa en monótono, además de compartir experiencias, conocimientos y saberes con otras personas. A su vez, otra cuestión que se ha hecho popular en el último tiempo es el team building. Se trata de un conjunto de actividades que organiza una empresa por fuera del ámbito laboral rutinario para que sus empleados mejoren su trabajo en equipo. En este camino, para ambas experiencias, La Ren Lecrés, una casa rural en Aranda de Duero, ofrece un entorno distinto y particular.

Las características del alojamiento en La Ren Lecrés La Ren Lecrés es un alojamiento rural que propone una vida tranquila y un entorno distinto sin renunciar al confort y a la comodidad contemporánea. Se encuentra ubicado en Vadocondes, a 10 kilómetros de Aranda de Duero. En este sentido, la casa está pensada para darle valor a la tierra, al silencio y al sosiego. De esta manera, busca ayudar a sus huéspedes a conectar con la naturaleza y con uno mismo. Por otro lado, está totalmente equipada y ofrece un itinerario para no perderse ninguna de las espectaculares vistas de la Ribera del Duero. A su vez, cuenta con un amplio jardín, una piscina cubierta y una barbacoa.

Una opción distinta para el coworking y el team building A pesar de los tiempos modernos, un alojamiento rural como La Ren Lecrés no se queda atrás. En este sentido, la casa cuenta con wifi de alta velocidad y un espacio equipado especialmente para el teletrabajo. En consecuencia, La Ren Lecrés se convierte en una opción particular y relajante para llevar a cabo jornadas de coworking. Además, el equipo detrás de este alojamiento rural también propone ser una alternativa para las empresas a la hora de organizar actividades team building, ya que brinda paseos por la naturaleza, juegos al aire libre, y recreación libre con jardín, barbacoa y piscina incluido.

Tanto el coworking como el team building funcionan si el lugar o el ambiente proporcionan las condiciones necesarias. El equipo detrás de La Ren Lecrés es consciente de esto y por eso piensa en cada detalle a la hora de equipar el alojamiento y cuidar de su mantenimiento.