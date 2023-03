El nuevo diseño de Josep Lluís Xuclà, TR Line y TR Line & Up

Todo experto o especialista en diseño de interiores o decoración estará de acuerdo con que la iluminación es el elemento clave a la hora de decorar un hogar, oficina o una habitación. Por un lado, se puede aprovechar la luz natural con una minuciosa presentación de ventanales y ventanas. Esto cuenta con el beneficio de ser más sencillo y, por lo general, menos costoso. No obstante, cuando se hace de noche esta opción deja de ser efectiva y conlleva una serie de limitaciones. Por otro lado, también se pueden considerar piezas lumínicas, que pueden aportar estética y estilo a un espacio. En este sentido, Insolit, una compañía especializada en diseñar y fabricar lámparas a medida, lanzó su nuevo diseño de Josep Lluís Xuclà, TR Line y TR Line & Up.

Nacida en Barcelona, conocida en todo el mundo Insolit nació como una empresa para brindar soluciones a medida relacionadas con la iluminación para cualquier tipo de proyecto. La misma cuenta con un amplio catálogo de artículos que han sido producto de encargos de viejos clientes y que destacan por su funcionalidad, su forma, su diseño, su durabilidad y su calidad. Además, todos poseen el sello de estar hechos íntegramente en Barcelona. Además, la compañía ha sido reconocida como uno de los fabricantes de luminarias a medida más eficaces del mundo gracias a su agilidad tanto en el diseño como en la producción. En promedio, los expertos que conforman Insolit son capaces de realizar un diseño nuevo y personalizado en pocas semanas, incluyendo imágenes de producto, prototipos, y fabricación.

El nuevo diseño TR Line y TR Line & Up En este camino, uno de los últimos lanzamientos destacados de Insolit son los diseños de TR Line y TR Line & Up, cuyo autor es Josep Lluís Xuclà. Se trata de una luminaria con suspensión de luz directa en un perfil de aluminio extruido. Posee un difusor de policarbonato gel, un LED en PCB diseñado por la empresa, y un florón independiente para la instalación en superficie. Además, el artefacto cuenta con una regulación en altura con dos cables de acero, y un cable de alimentación recubierto de tejido negro o blanco o cable transparente ultrafino para los modelos sin luz indirecta. A su vez, los acabados que propone Insolit para este diseño son color champagne, negro o blanco. Asimismo, su diámetro puede ser desde 1,2 a 3 metros.

Cabe destacar que, como todos los modelos de Insolit, los diseños TR Line y TR Line & Up son totalmente personalizables y pueden ser fabricados en un plazo de una semana.