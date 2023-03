Destinos para perderse con una camper en primavera y verano Comunicae martes, 28 de marzo de 2023, 14:32 h (CET) De cara a las escapadas de primavera y con la vista ya puesta en el verano, CamperDays ofrece una selección de ideas de destinos y consejos para disfrutar de unas vacaciones con todo lujo de detalles en una camper Queda ya muy poco para la primera escapada del año, la de Semana Santa, que abrirá oficialmente la temporada de vacaciones de primavera. Al fin y al cabo, no hay que perder de vista los puentes, como el del 1 de mayo, que se presentan en el calendario, y que suponen también una muy buena oportunidad para disfrutar del contacto directo con la naturaleza que proporciona unas vacaciones en una camper.

Para quienes estén pensando en una de esas escapadas o en un plan inolvidable de última hora para Semana Santa, CamperDays, la plataforma de alquiler de caravanas y autocaravanas, ofrece la posibilidad de disfrutar de unas vacaciones tan cerca o tan lejos como se pretenda. Al fin y al cabo, gracias a las 300 estaciones de recogida en 27 destinos, CamperDays lo pone muy fácil para quienes quieran vivir una aventura a su aire en contacto con la naturaleza.

Entre los destinos que CamperDays sugiere para las próximas escapadas, Noruega es uno de los destinos top. En primavera, las temperaturas en el país nórdico empiezan a suavizarse. Semana Santa puede ser una buena oportunidad para deslizarse por la nieve, incluso en manga corta, en cualquier modalidad de esquí. También para empezar a ver las primeras cascadas de la temporada y disfrutar de la panorámica de fiordos como el de Hardanger, con los árboles frutales florecidos. Noruega es el país más largo de Europa y las principales ciudades están bien comunicadas por autopista. Sin embargo, para calcular tiempos entre distintos puntos, hay que tener en cuenta que la mayoría de las carreteras fuera de las ciudades son de un solo carril y la velocidad está limitada entre 60 y 80 km/h. Algo que, sin duda, posibilita que se pueda disfrutar mucho más del impresionante paisaje noruego. De hecho, hay 18 carreteras que han sido denominadas como rutas panorámicas, con áreas de descanso y por supuesto, impresionantes vistas.

Otra buena opción para las escapadas de primavera es descubrir con una camper o autocaravana los glaciares, volcanes e icebergs de Islandia. Desde la capital, Reykjavík, el Círculo de Oro, las cascadas del sur hasta el glaciar Vatnajökull y la laguna glaciar Jokulsárlón dejarán una huella imborrable en la retina. El paisaje es, sin duda, el protagonista en Islandia y se puede llegar a la mayoría de los principales atractivos turísticos con la carretera de circunvalación que recorre la isla, con un carril por sentido y la ventaja de no tener mucho tráfico. La velocidad en vías pavimentadas se limita a 90 km/h y hay que tener en cuenta que está prohibido conducir por zonas que no estén señalizadas como carreteras, con penalización de elevadas multas, para evitar perjudicar la naturaleza.

GRANDES RUTAS

Para quienes estén pensando ya en las vacaciones de verano, CamperDays ofrece la posibilidad de recorrer las grandes rutas de Estados Unidos en una camper o autocaravana. Por ejemplo, por la mítica Ruta 66, desde Chicago a Los Ángeles (o viceversa). Con 3.700 kilómetros, esta carretera recorre ocho estados del país. Un poco menos conocida, pero igual de apasionante, es la Ruta 61, a la que se conoce como The Blues Highway, porque en su recorrido de 2.300 kilómetros desde Wyoming a Nueva Orleans, pasando por Minessota. Sigue el curso del río Misisipi y en su recorrido se atraviesan algunos de los lugares míticos de la música americana. Es importante tener en cuenta que en Estados Unidos los kilómetros se miden en millas, tanto las distancias como los límites de velocidad, que varían de un estado a otro. En general, 75 millas por hora (mph) en interestatales, 65 mph en carreteras y 25-35 mph en zonas urbanas.

Un poco más al norte, la costa este de Canadá ofrece la oportunidad de vivir unas vacaciones de verano con espectaculares paisajes y ciudades con historia, así como las cataratas del Niágara. En una ruta de 10 días con una camper, se puede llegar a ciudades como Toronto, Quebec o Montreal, visitar la región de las 1.000 islas y dejarse sorprender por las elevadas cumbres del camino. Desde Quebec, además, se puede enlazar con el mítico Chemin du Roi, una ruta que recorre la orilla norte del río San Lorenzo, atravesando localidades como Deschambault y Neuville, hasta llegar a la península de Gaspé, una de las zonas para avistar ballenas. Al contrario que en Estados Unidos, en Canadá las distancias y los límites de velocidad se miden en kilómetros y por norma general, no se pueden superar los 50 km/h en ciudad, los 90 km/h en carreteras convencionales y los 100 km/h.

Tanto para Estados Unidos como Canadá, además del carnet de conducir convencional, se necesita el carnet internacional, que se puede solicitar en la jefatura de la DGT un mes antes de la fecha de salida.

NORMAS DE USO

