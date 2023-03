Top 5 de las escapadas primaverales en el mar recomendadas por Click&Boat Comunicae viernes, 24 de marzo de 2023, 14:42 h (CET) Con la vuelta de la primavera, cada año son más los españoles que empiezan a planificar escapadas primaverales. También están gastando más para vivir momentos inolvidables en el agua, según datos de Click&Boat. La empresa propone lugares de ensueño donde es posible alquilar barcos, con o sin patrón. Mallorca, Cerdeña, las islas griegas del Jónico, Croacia y Campania figuran entre los favoritos de los usuarios españoles que utilizaron Click&Boat en 2022 El alquiler de barcos y disfrutar de unas vacaciones al vaivén de las olas es una tendencia que no deja de crecer, especialmente entre los viajeros españoles. Según Cick&Boat, líder europeo en el mercado de alquiler de embarcaciones, las reservas realizadas en España durante 2022 en su plataforma aumentaron un 41,5% respecto a 2021 y se multiplicaron por 3 frente a la prepandemia. La compañía también ha podido constatar una tendencia activa en los últimos meses de 2022, cuando las reservas en su plataforma para cruceros privados casi se triplicaron en número respecto al periodo prepandémico. El deseo de embarcarse, lejos de las multitudes, está profundamente relacionado con el hecho de que nunca ha sido tan fácil zarpar con total tranquilidad.

Los usuarios españoles en Click&Boat se decantan por destinos mediterráneos, situándose en las primeras posiciones de reservas los destinos nacionales, como Baleares, Comunidad Valenciana o Cataluña, seguidos de destinos italianos como Cerdeña o Campania. Este primer trimestre del año, en cuanto a la actividad de los usuarios españoles, Click&Bot ha notado, además de una demanda nacional siempre al alza, más peticiones para Croacia & Grecia, y también sobre goletas, un auténtico barco de madera para vivir experiencias inolvidables.

Así, basándose en sus propios datos, Click&Boat propone cinco de los lugares más populares de la costa del Mar Mediterráneo para descubrir auténticos paraísos a bordo de uno de sus barcos disponibles, incluso sin tener ni idea de navegación, gracias a la opción de alquiler de barcos con patrón.

Mallorca, una de las mejores islas mediterráneas de España

Mallorca es el primer destino en el ranking de reservas de Click&Boat y no es de extrañar, ya que la isla ofrece naturaleza y gastronomía, además de planes para ir de compras y admirar arte. También cuenta con playas de aguas cristalinas como su Playa de Muros que ha sido seleccionada como la segunda mejor playa de España y la quinta mejor de Europa en los premios Travelers Choice de TripAdvisor. Además, la vela es un deporte muy arraigado en la isla, por lo que navegar por sus costas hace que el viajero se sienta como en una de sus famosas regatas. En Mallorca, la recomendación de Click&Boat es visitar Sant Elm, con su relativo aislamiento así como su sencillez preservada y una gran cercanía de los habitantes locales. Además es un acceso directo al parque natural de la isla Dragonera.

Cerdeña, la Costa Esmeralda

Cerdeña es la segunda isla más grande del Mediterráneo, por detrás de Sicilia, y toda su extensión está rodeada de aguas esmeralda que invitan a navegar en barco y chapotear en sus playas. Pero además de sus espectaculares aguas y playas, como La Pelosa, Biriola, Tuerredda o Lazzaretto, la isla italiana también ofrece ciudades donde perderse es una delicia, como Olbia y su capital Cagliari. En esta isla Click&Boat recomienda navegar por la cala Goloritzé, ya que es la mejor manera de contemplar la aguja rocosa que la caracteriza y apreciar los acantilados que enmarcan esta cala. Además fondear el barco en los acantilados y visitar las cuevas de Mezzaluna en el agua será una experiencia increíble en la isla. También se puede disfrutar de una vista fascinante no lejos de la piscina natural de La Conca, en la isla de San Pietro.

Las Islas Jónicas griegas, un archipiélago de leyenda

Las Islas Jónicas griegas forman un archipiélago con seis islas mayores y principales: Zakynthos, Ítaca, Corfú, Cefalonia, Lefkada y Paxos y otras islas menores que también conservan su encanto Antipaxos, Erikousa, Mathraki, Othoni, Meganisi y las Strofadi. Todas ellas cuentan con su propia belleza y atractivos turísticos, pero también con su leyenda extraída de la mitología o la historia de la Antigua Grecia. En este sentido, destaca Ítaca, la patria del navegante Ulises y el lugar donde le esperaba su esposa Penélope. Por ello, los viajeros que se animen a navegar por estas islas podrán sentirse como Ulises y admirar la belleza de su patria desde el mar. La elección de Click&Boat es Vathy Ithaki, la versión griega de los fiordos noruegos bajo un sol radiante y con muchos y buenos restaurantes alrededor de este fondeadero resguardado.

Croacia, un país con mil islas

Croacia es un país con un extenso litoral de playas de aguas turquesas, que además rodean las 1.000 islas que salpican su paisaje. Además, las ciudades croatas como Dubrovnik, Split, Zadar y Rijieka pero también Pula esconden verdaderos tesoros culturales que merece la pena visitar. Navegar a vela es una de las formas más sencillas de visitarlas y, por supuesto, la más placentera, porque así se puede contemplar la magia de la geografía croata que se extiende en las aguas y abraza el mar en el puerto de cada una de sus ciudades costeras. Según Click&Boat, en un viaje a Croacia no puede faltar una inmersión en Blue Lagoon, en la isla de Drvenik Veli, porque el nombre lo dice todo, con aguas cristalinas y translúcidas, da la impresión de estar en el Caribe, fuera del tiempo.

La Campania, la esencia de la Italia auténtica

Campania es la región del suroeste de Italia y es la mezcla perfecta entre ruinas romanas y una costa espectacular. La capital de la región es Nápoles, una de las ciudades más auténticas de Italia, de donde de hecho procede uno de los símbolos del país: la pizza. Por otro lado, el volcán Vesubio y Pompeya también se encuentran en este territorio haciendo que el pasado se encuentre con el presente. Pero, sobre todo, en el corazón de la región se encuentra la famosa Costa Amalfitana que alberga pueblos de colores pastel, como Positano, Amalfi y Ravello, enclavados entre los acantilados y el mar y que son una delicia descubrir desde el mar a bordo de un barco. De hecho, Positano es un pueblo emblemático que fue construido como un anfiteatro que aboga por la armonía entre el cielo y el mar y compone una verdadera joya en la ladera de la colina que ningún viajero debería perderse, según Click&Boat.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Fernando García Lozano presentará, en dos fechas, su libro sobre el gran arquitecto alcarreño Antonio Vallejo Álvarez Repara tu Deuda Abogados cancela 396.550€ en Oviedo (Asturias) con la Ley de Segunda Oportunidad Verdissimo Consciente: iniciativas de impacto ambiental y social La telelectura de Arson Metering ahorra 1.7 millones de metros cúbicos de agua Jesús Madurga lanza su nuevo libro sobre los secretos de la inversión inmobiliaria