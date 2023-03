Más de 2.000 estudiantes universitarios de todo el país disfrutan de las actividades del UNIVERSITY Tour Comunicae viernes, 24 de marzo de 2023, 14:17 h (CET) La ruta estuvo presente en 12 universidades de España entre los meses de octubre y marzo. El objetivo de UNIVERSITY Tour es que los estudiantes den rienda suelta a su pasión por los esports y los videojuegos, ganar premios y conocer Amazon UNIVERSITY Esports UNIVERSITY Tour ha cerrado con éxito su última edición: más de 2.000 estudiantes universitarios de toda España estuvieron presentes en las jornadas organizadas por Amazon UNIVERSITY Esports, la principal liga de esports en el entorno universitario a nivel global, que está presente en 16 países de 4 continentes. Los estudiantes pudieron disfrutar de actividades lúdicas vinculadas al mundo de los videojuegos, además de ganar premios, conocer la competición y animarse a participar en ella.

UNIVERSITY Tour es una iniciativa global de Amazon UNIVERSITY Esports que se ha llevado a cabo en otros países de Europa y la región de MENA (Oriente Medio y Norte de África): estudiantes de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos también han contado con la posibilidad de descubrir el proyecto en sus centros universitarios.

Entre los meses de octubre y marzo, UNIVERSITY Tour visitó 12 universidades de la geografía española: la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad de Alicante, la Universidad de Almería, la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universitat de València, la Universidad Alfonso X El Sabio, la Universidad San Pablo CEU, el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (U-tad), la Universidad de Sevilla, la Universidad de Zaragoza y la Universidad Católica de València.

Las 12 universidades visitadas cuentan con equipos que participan en la presente temporada de Amazon UNIVERSITY Esports, liga en la que los conjuntos pueden competir en cinco juegos de primer nivel: League of Legends, VALORANT, Teamfight Tactics, Clash Royale y Rocket League.

Un espacio para la diversión

En cada campus universitario visitado por UNIVERSITY Tour, Amazon UNIVERSITY Esports instaló un stand en el que los asistentes disponían de múltiples actividades para dar rienda suelta a su pasión por los esports y los videojuegos. El espacio estaba conformado por una zona PC, en la que los estudiantes pudieron demostrar sus destrezas en juegos como League of Legends o Rocket League; una zona de realidad virtual (VR), con varios puestos de simulación para probar el Beat Saber; y una diana, donde los visitantes lanzaban 3 objetos para obtener una puntuación y conseguir fantásticos premios.

Una liga que va más allá de la competición

A través de iniciativas como UNIVERSITY Tour, Amazon UNIVERSITY Esports, liga en la que participan más de 370 equipos de 76 universidades españolas, tiene como objetivo involucrar a la comunidad universitaria en un proyecto que no se limita al entorno competitivo.

Amazon UNIVERSITY Esports es un contenedor de experiencias para el alumnado, al que le ofrece la oportunidad de vivir una experiencia competitiva real y adaptada a sus necesidades, fomentando, además, el talento, la capacidad de innovación y la creatividad relacionada con el entorno esports-gaming, así como contribuir a la formación de los estudiantes, mostrándoles las múltiples alternativas laborales que existen en el sector de los videojuegos.

Amazon UNIVERSITY Esports es posible gracias al apoyo de Amazon, que da el naming al proyecto; de publishers de primer nivel como Riot Games; de Intel y Omen, que aportan a todas las competiciones las últimas tecnologías y la máxima potencia en PC gaming; y de Prime Student, la suscripción de Amazon Prime para estudiantes.

