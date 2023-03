El Monasterio de Uclés celebra la Semana Santa con una programación de LUZ del S.VXI Emprendedores de Hoy viernes, 24 de marzo de 2023, 13:20 h (CET) Después de sorprender con el festival Lux in Tenebris en la Semana Santa pasada y conseguir con ello la valoración de mejor proyecto cultural de Castilla la Mancha por el Observatorio de la Cultura, la Fundación Fernando Núñez, de capital privado, que desde 2019 impulsa con valentía el proyecto cultural MDU en el Monasterio de Uclés, vuelve con su laboratorio de creativos de LaLAB a ofrecer su programa cultural Uclés es LUX para esta Semana Santa del 1 al 9 de abril.

Uclés es LUX es un viaje a la luz del pasado, a la luz de las velas, donde entre tinieblas transcurría la esencia, pero también un viaje hacia la luz de la vanguardia, artistas de proyección internacional, cada uno en su categoría, participan en este proyecto local de singular programación alternativa, para llenar sus distintos espacios de antiguos y nuevos sonidos, de atmósferas íntimas, de eternos interrogantes y dudas, espejos de nosotros mismos.

Directos al siglo XVI con la visita especial por el Monasterio de Uclés La actividad más destacada de la Semana Santa de Uclés será la visita guiada por el Monasterio, una experiencia inmersiva para todos los públicos a través de la luz de las velas para disfrutar así la verdadera esencia de esa época. U viaje al siglo XVI para conocer sus personajes y atmósfera, para convertirse en parte de la escena. Estas especiales visitas serán guiadas con pases continuos por 12 euros del 1 al 9 de abril. La experiencia no acabará ahí. En el transcurrir de la vista habrá una extraordinaria exposición temporal de obras cedidas para la ocasión por la Catedral de Cuenca.

En el recorrido, se expondrán las obras en cada una de las capillas de la Iglesia, formando una procesión, con parada obligatoria para apreciarlas, como en siglos pasados. La cesión contiene entre otras bellísimas piezas, cuadros que mostrarán el tenebrismo del taller de Caravaggio con un inmenso descendimiento de tres metros, o la perfección del taller de las pinceladas de Van Dyck con una escena de la Coronación de Espinas, o un Cristo Crucificado de Carducho que hace siglos estuvo ya en la Parroquia de Uclés, además de piezas escultóricas, tallas o retablos. Esta cesión es histórica ya que nunca habían salido de la Catedral este número de obras para un único receptor, lo que demuestra la intencionalidad de unir lazos, el Monasterio de Uclés y la Catedral, reafirman su manera de entender la cultura compartida, y preparan además un acuerdo para que, de ahora en adelante, los Amigos de la Catedral y del Monasterio de Uclés compartan siempre las ventajas otorgadas de manera indistinta.

Una programación cultural que transita cada día por una emoción La programación de Uclés es LUX se presenta variada, transitando por las emociones propias de la Pascua: de las cuestiones de la fe en Jueves Santo, al misticismo del Viernes Santo, a la reflexión y meditación de la noche de sábado que nos lleva finalmente hacia la luz y a la alegría del Domingo de Resurrección. Y todo vivido en distintos espacios del Monasterio, que vuelven a ser espacios de vida.

El Jueves Santo, bajo la belleza del artesonado del refectorio del Monasterio, la obra teatral Escarbar en la LUZ del dramaturgo Eusebio Calonge, con la actriz Laura Gómez-Lacueva, camina entre el agnosticismo y las cuestiones de fe, inspirada en las siete últimas palabras de Cristo en la cruz, dichas en la obra por mujeres que desde distintos puntos se asoman a un mismo abismo. Acompañará el guion el sonido del hondo fagot del magnífico Javier Caruda y las bellas ilustraciones de Ana Yedros.

El misticismo llegará el Viernes Santo con la polifonía de las voces de la Academia de los Nocturnos que en una instalación en el bajo coro de la Iglesia recuperará el Oratorio Barroco a la Pasión de Cristo de Antonio Teodoro Ortels, raras veces representado, también en una atmósfera única.

El tiempo de reflexión del Sábado Santo tendrá lugar en los tránsitos del claustro alto del Monasterio, para vivir esos espacios de meditación con dos sesiones de música electrónica mística a cargo de la delicada californiana Ana Roxanne con un lenguaje sonoro y curativo que absorbe influencias de jazz, el dream pop y el folk hindustaní y a continuación con el sutil e imaginativo guitarrista Suso Saiz creador de inconfundibles “hypnoticcs”.

Como fin de viaje, el domingo a las doce, con el sol limpio del mediodía que todo lo ilumina, tendrá lugar en la Iglesia el Concierto de Resurrección, la Novena Sinfonía, pero esta vez con la transcripción que Liszt realizó de la obra de Beethoven para piano y 4 Voces, con el extraordinario pianista Eduardo Fernández.

En esta ocasión, el proyecto cultural MDU ha querido ir la esencia de cada arte, casi troceándolo y ofreciendo cada propuesta en el estado más puro y en aforos íntimos y limitados para poder disfrutar mejor de las emociones, de modo que es conveniente reservar las entradas con antelación.

En esta oferta turística no queda fuera la gastronomía. La cocina del Monasterio permanecerá abierta, ofreciendo una propuesta culinaria del tiempo de Semana Santa. Además, habrá ruta de tapas por el pueblo con 4 paradas, partiendo del Monasterio, en la Plaza en la Posada de Perico, en la Casa Palacio y en WineVictim.

Uclés se vuelve un enclave único para disfrutar en solitario o acompañado de la espiritualidad con una mirada diferente.

Las entradas se podrán adquirir a través de experiencias.mdumonasteriodeucles.es o en las taquillas situadas en el Monasterio. Para la ocasión, MDU ha preparado el Abono de Pascua Uclés, con tres variantes y sin perderse ninguno de los eventos.

