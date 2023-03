Monetizar apuntes según la extensión y calidad de los documentos, con Wuolah

Muchas personas, mientras están estudiando, buscan obtener beneficios económicos.

Por fortuna, actualmente el mundo digital ofrece un sinfín de oportunidades. Una de las opciones es la plataforma de educación en línea Wuolah, la cual permite a los jóvenes compartir y monetizar los apuntes. Esta herramienta está resultando muy útil para aquellos individuos que buscan ganar dinero extra y compartir conocimiento con otras personas, A la fecha, ya hay más de 4 millones de documentos subidos. Además, hay que destacar que la cifra de estudiantes que está utilizando esta herramienta, que llegó para revolucionar el mundo estudiantil, supera el millón.

Wuolah, la plataforma que permite compartir apuntes y ganar dinero Quienes no conocen a Wuolah deben saber que es una plataforma que permite a los estudiantes registrarse, compartir los apuntes y ganar dinero por ellos. Una de las preguntas más frecuentes es cómo se obtienen las ganancias. Al respecto, hay que precisar que los usuarios pueden obtener ingresos de dos formas: la primera es mediante publicidad en los apuntes, es decir, los creadores de contenido tienen la opción de poner anuncios, lo que les permite monetizar por las visualizaciones que reciban. La segunda alternativa es por el número de descargas de los documentos. No obstante, hay que mencionar que no todos los contenidos generan lo mismo, pues todo depende de algunos factores como por ejemplo, la calidad y la cantidad de páginas.

La plataforma en cuestión se lanzó en 2015 en España y, desde entonces, se ha convertido en una de las más demandadas entre el sector estudiantil. Actualmente, cuenta con una cantidad significativa de usuarios especialmente en España y México.

Un dato de interés para los que desean apelar a esta plataforma para estudiar es que los apuntes de cada universidad se organizan por cursos y asignaturas. Wuolah también está presente en ESO, Bachillerato y Selectividad.

Por qué utilizar Wuolah Hay varias razones por las que los estudiantes pueden querer utilizar Wuolah. En primer lugar, es una manera muy sencilla de obtener ingresos. En segundo lugar, es una buena forma de ayudar a otras personas en los estudios, suministrándoles material de calidad.

Por último, destaca el hecho de que esta herramienta es muy fácil de usar. Los individuos pueden subir exámenes o documentos en cuestión de minutos y comenzar a compartirlos de una vez con otros usuarios.

Detrás de esta popular plataforma están sus tres creadores: Jaime Quintero, Enrique Ruiz y Francisco José Martínez. Que le dieron vida a este proyecto cuando todavía eran estudiantes.