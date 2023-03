Implantes dentales con calidad garantizada, en Witizz Emprendedores de Hoy viernes, 24 de marzo de 2023, 09:00 h (CET) Los profesionales de la odontología suelen decir que "una sonrisa es la clave para una vida mejor", y trabajan para garantizar el bienestar de sus pacientes, tanto a nivel funcional como estético.

En esa línea, la implantología es una de las especialidades más requeridas por los pacientes que buscan recuperar los dientes perdidos. Se trata de una técnica muy efectiva, que se puede llevar a cabo de distintas maneras, según las recomendaciones de los especialistas.

Una clínica especializada en la materia es Witizz, que trabaja bajo la concepción de una odontología más empática, cercana y responsable, sin renunciar a los aportes de las nuevas tecnologías y mediante el trabajo de un equipo humano altamente capacitado. Con amplia experiencia en el sector, Witizz es confianza en materia de salud.

Los implantes dentales de Witizz son de calidad Para efectuar cualquier tipo de tratamiento relacionado con la salud bucal, no solo resulta importante la investigación, sino también la práctica cotidiana y la innovación constante, a fin de obtener los mejores resultados posibles.

Esa es la idea que sostiene Witizz, que destaca en el mercado por ofrecer opciones para todo tipo de pacientes, bajo estricta responsabilidad, compromiso y asesoramiento constante, para que nada pueda salir mal.

Uno de los tratamientos que ofrece la clínica es el de implantología dental. Para eso no solo cuenta con experiencia en la temática, sino que también aplica métodos pioneros del mercado para garantizar resultados óptimos.

Cabe destacar que este proceso no es apto para cualquier persona, sino que se destina a aquellas que tuvieron que extraerse un diente o que, por circunstancias propias de la vejez, han perdido alguna pieza de la dentadura. En ambos casos, los implantes dentales sirven tanto a nivel funcional como estético.

Los diversos procedimientos de implantología de Witizz Igual que sucede con la ortodoncia, la implantología también se puede llevar a cabo mediante distintas técnicas, que se ajustan a los criterios de los especialistas y a las necesidades individuales de los pacientes.

En esa línea, uno de los tratamientos que ofrece la clínica Witizz son los microimplantes. Estos últimos son muy recomendables para pacientes con mucha pérdida ósea o pacientes que no pueden realizarse un injerto de hueso.

También se puede optar por implantes de carga inmediata, provisionales a los dientes fijos y definitivos; cigomáticos, que se aplican en pacientes con ausencia intensa de hueso; y pterigoideos, los cuales están elaborados a base de titanio y se recomiendan para pacientes con falta notable de hueso.

Un punto a tener en cuenta es que la clínica Witizz trabaja bajo el concepto de una implantología dental mínimamente invasiva, teniendo presentes cada uno de los protocolos actuales y garantizando la plena satisfacción de los pacientes durante el proceso.

