El comercio de proximidad está en auge, así lo explica la empresa Kilo Comunicae jueves, 23 de marzo de 2023, 13:11 h (CET) El comercio de proximidad busca suministrar los productos que las personas necesitan en su día a día, evitando desplazamientos innecesarios y pérdidas de tiempo, puesto que todo se puede encontrar en las calles del barrio El comercio de proximidad es un tipo de comercio que vuelve a estar en auge y se contrapone a la costumbre de acudir a las grandes superficies para adquirir los productos de primera necesidad.

Los compradores europeos están mostrando cada vez más empatía por los comercios cercanos. Según un estudio, el 63% de los españoles ha comprado más en tiendas locales.

El comercio de proximidad, es decir, las pequeñas carnicerías, pescaderías, panaderías, fruterías o ultramarinos que normalmente no forman parte de una cadena de supermercados, así como los mercados municipales, han sido para muchos la alternativa desde la pandemia.

Es una practica que favorece la sostenibilidad, pero no solo eso si no que aporta muchos más beneficios y es lo que convence a los consumidores.

La empresa Kilo.Market , empresa dedicada a la compra proximidad en Montgat ,Tiana y Sant Marti entre otras localidades, brinda la opción de hacer la compra a domicilio en tienda de confianza desde cualquier dispositivo con conexión a Internet: ordenador, portátil, tableta o teléfono móvil. Tan sólo hay que darse de alta en su sitio web www.kilo.market.

El consumo local, de proximidad y de temporada es parte de la solución para reactivar la economía desde el consumo y generar comunidades más sostenibles, que resistan mejor a las crisis. Esto pasa por el apoyo al comercio y la producción local. Cercanía, compras más sostenibles, asesoramiento, experiencia personalizada, apoyo a la economía local... las virtudes de comprar en las tiendas pequeñas de la ciudad son muchas y muy buenas. Solo algunas de las ventajas del comercio de proximidad en Motgat, Tiana y Sant Marti, según la empresa Kilo.

Iniciarse en el comercio de proximidad, no solo aporta beneficios a uno mismo, tal y como explica la empresa Kilo, si no que contribuye a la economía de la propia ciudad.

