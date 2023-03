Vivir la Semana Santa en autocaravana, la propuesta de Carvan Seguros Emprendedores de Hoy jueves, 23 de marzo de 2023, 13:12 h (CET) Sevilla, Cabo de Gata, Mallorca o la Riberia Sacra, algunos de los mejores destinos para recorrer estas vacaciones en autocaravana.

Viajar con todas las comodidades y protegido ante cualquier adversidad de la mano de Carvan Seguros.

Las vacaciones de Semana Santa son el momento perfecto para disfrutar del inicio del buen tiempo y de la naturaleza, dejando atrás la rutina y el duro invierno. Y qué mejor manera para hacerlo que en autocaravana, la mejor forma de disfrutar de los paisajes al aire libre. Cada vez se ven más autocaravanas por las carreteras, y es que viajar con este vehículo se ha convertido en una de las opciones más de moda. Desde Carvan Seguros, la aseguradora para autocaravanas y campers con algunos de los mejores precios del mercado, facilitan un listado con ideas de destinos a los que viajar esta Semana Santa y disfrutar de unos días de desconexión a bordo de una autocaravana.

Sevilla, “la capital de la Semana Santa” Este listado no podía comenzar con otra opción que no fuese Sevilla, donde la Semana Santa se vive como en ningún otro lugar. Sin duda, estas fechas son ideales para conocer la capital hispalense y perderse por su precioso casco antiguo.

Pero los que buscan vivir al 100% la experiencia de la Semana Santa sevillana, no pueden perderse las solemnes procesiones, especialmente la de “La Madrugá”. Quienes prefieran otro tipo de planes, pueden disfrutar del típico terraceo sevillano y degustar una infinidad de tapas o, si son más de dulce, catar las deliciosas y típicas de estas festividades torrijas.

Los que finalmente se hayan decidido a visitar la ciudad en su autocaravana o furgoneta camperizada, el parking público de Las Razas es una buena opción para pernoctar.

Cabo de Gata, un desierto lleno de magia En plena costa almeriense, los visitantes son sorprendidos por un paraje natural único, perfecto para adentrarse en autocaravana. Se trata de Cabo de Gata, situado al sureste de España. Un lugar perfecto para aquellos que buscan alejarse del turismo masivo y disfrutar de la naturaleza en su estado más puro, con increíbles paisajes desérticos que harán sentir al viajero como un auténtico cowboy del lejano oeste. Aunque su impresionante reserva natural es conocida por sus paisajes desérticos, también cuenta con numerosas playas de aguas cristalinas y donde el hombre aún no ha dejado su huella, por lo que es posible admirar la costa mediterránea en su pleno esplendor.

Playa de los Muertos: se encuentra en Carboneras, uno de los pueblos más grandes de los que se encuentran en el parque.

Agua Amarga y su Cala de En medio: las playas son casi tan bonitas como el pueblo. La arena dorada y los claros acantilados fósiles no dejan indiferente a nadie.

Faro de Cabo de Gata: en las inmediaciones del faro se contemplarán unas vistas espectaculares. Sin duda el lugar donde sacarse las mejores fotos con la autocaravana para el salón de casa.

Este paisaje, de playas infinitas, enormes explanadas y rutas senderistas, es todo un paraíso para el amigo de cuatro patas. Para los que decidan viajar con su mascota, es importante contar con seguro de viaje para ella. Hay que protegerla como a uno mismo.

Mallorca, el oasis al que escapar en todas las épocas Dicen que Mallorca es un faro de calma, hogar de un gran patrimonio cultural donde hay belleza por allá donde se mire. Además de los impresionantes paisajes, sus pueblos antiguos y marineros están llenos de encanto. Gracias a las rutas de ferry, que zarpan desde los principales puertos de la costa mediterránea, es posible recorrer toda la isla en autocaravana durante las vacaciones de Semana Santa. En este caso, es siempre recomendable contratar un seguro de viaje para estar cubierto ante cualquier situación adversa. Si aún no se cuenta con uno de estos vehículos, se puede alquilarlo en la isla y disfrutar igualmente de la experiencia.

Es cierto que uno podría perderse por Mallorca durante meses y no descubrir todos sus mágicos rincones, estos son algunos de los lugares que no pueden olvidarse de añadir en la ruta.

Torrent de Pareis: este cañón discurre durante más de 3 kilómetros entre desfiladeros, hasta llegar a su desembocadura al mar en la famosa cala de Sa Calobra.

Caló des Moro, un pasillo de mar rodeado de pinos y acantilados. La arena es blanca y las aguas son claras y tranquilas. El acceso puede ser difícil, pero es un lugar imprescindible para visitar.

Ribeira Sacra, la maravilla escondida de Galicia Los que prefieren aprovechar la Semana Santa para practicar senderismo y que el color verde sea lo único a ver al despertar y abrir la ventana, es recomendable hacer un recorrido por la Ribiera Sacra, en la provincia de Ourense. Esta zona de Galicia, donde comprenden las riberas de los ríos Cabe, Sil y Miño, no solo es de gran valor por la naturaleza que la rodea, sino que además posee un gran patrimonio arquitectónico.

Uno de los planes que nadie se puede perder si decide visitar la Ribiera Sacra es el Cañón del Sil es uno de los elementos clave de la zona. Se trata de una profunda garganta de roca, agua y sinuosas curvas que no dejan a nadie indiferente. Otro enclave a visitar es el Monasterio de San Pedro de Rocas, el más antiguo de Galicia, excavado completamente en roca.

Por último, y para que nada estropee la escapada, Carvan Seguros recomienda realizar una pequeña lista de cosas que hacer antes de emprender el viaje:

Verificar que el vehículo cuenta con un seguro que, al menos, cubra los daños causados a terceros, así como un seguro de responsabilidad civil. En la web de Carvan Seguros se podrán encontrar las pólizas a buen precio para la autocaravana o furgoneta camperizada.

Contar con un seguro de viaje para no preocuparse por nada y estar cubierto ante cualquier imprevisto.

En el caso de llevar material deportivo para aprovechar el tiempo libre para practicar el deporte favorito, es recomendable contratar la cobertura extra de contenidos.

Realizar una revisión completa del vehículo y asegurar tenerlo todo en orden con papeles en al día.

Llevar una actitud positiva y disfrutar de cada momento.

Sobre Carvan Seguros En Carvan Seguros son especialistas en seguros para autocaravanas y furgonetas Camper, prestando servicio a clientes de todo el territorio nacional desde Vic y Barcelona. La marca Segur Autocaravaning, se incorporó a Grupo Montmar en el 2009, y se reinventó en 2017 pasando a ser Carvan Seguros, con una nueva imagen y servicio más completo y dedicado. Carvan Seguros es la marca comercial gestionada por Montmar Gestion SCCL, que trabaja desde 2002 en seguros específicos y especializados para nichos de mercado. La experiencia de esta empresa, mezclada con la pasión de su joven y dinámico equipo, crean el híbrido perfecto para ofrecer el mejor servicio. Un seguro adaptado a las necesidades del consumidor.

Las personas que necesitan más información pueden consultar con su equipo a través de la página web de Carvan Seguros.

