G2A lanza un concurso para que los usuarios puedan crear su propia imagen con IA sobre juegos de supervivencia y ganar premios Comunicae miércoles, 22 de marzo de 2023, 17:51 h (CET) G2A, el Marketplace de videojuegos y productos digitales líder en el mundo, anuncia un concurso emocionante para todos los amantes de los videojuegos y la inteligencia artificial. El objetivo de este concurso es celebrar en comunidad el poder de la inteligencia artificial y la creatividad humana en el diseño de imágenes, y G2A está emocionada de ver las ideas y la imaginación que los participantes pueden aportar a la comunidad de videojuegos El concurso trata de crear una imagen de videojuegos apocalípticos utilizando Imagine de AI Mee6, una IA proporcionada por G2A. Los participantes deben unirse al Discord de G2A para obtener acceso a esta IA y utilizarla como soporte y medio para crear su representación basada en tres categorías: BOSS, ESCENARIO y SUPERVIVIENTE.

El concurso está abierto a todos los fans creativos, diseñadores y artistas que deseen demostrar sus habilidades en la creación de grafismos usando una IA que permite 10 entradas gratuitas para indicar que representación gráfica se quiere en base al texto descriptivo proporcionado.

Dicho concurso termina este próximo día 27 de marzo, pero durante cada día se repartirán códigos de descuento entre todas las participaciones de la última sala abierta en el Discord de G2A.

El jurado de G2A escogerá las tres mejores participaciones de cada categoría, escogiendo así a las NUEVE FINALISTAS. Habrá una votación pública en la sala de Discord de votaciones donde todo el mundo podrá votar sus favoritas reaccionando a las imágenes. La partición de cada categoría que tenga más reacciones será la GANADORA de esa categoría. Las votaciones permanecerán abiertas hasta el momento de la entrega de premios, que se hará durante esa misma semana en el canal de Twitch del streamer Imantado durante un directo especial.

Las 3 creaciones ganadoras obtendrán cada una un cupón por valor de 100€ cada una, así como las 6 creaciones finalistas de entre todas las categorías ganarán cada una un cupón por valor de 25€. También habrá premios para las creaciones más originales cada día. Premiadas con un código de descuento de 5€

"No pierdas la oportunidad de participar en este emocionante concurso y mostrar tus habilidades en diseño de juegos. Únete al Discord de G2A para obtener acceso a la IA y comenzar a crear tu obra maestra. La fecha límite para enviar tus creaciones es el 27 de marzo, así que no esperes más".

"Mientras, si deseas descubrir y superar los mejores mundos postapocalípticos de los videojuegos, no te pierdas la amplia selección de títulos en nuestra web".

Sobre G2A

G2A.COM, es el marketplace más grande de videojuegos y productos digitales a nivel mundial. Cuenta con más de 20 millones de usuarios de casi 200 países que pueden elegir entre más de 75.000 productos digitales ofrecidos por vendedores de todo el planeta.

