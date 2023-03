La bicicleta eléctrica Angell Cruiser une confort y seguridad Comunicae miércoles, 22 de marzo de 2023, 15:40 h (CET) Disponible en la tienda online de Goblue, en las versiones Angell M Cruiser y Angell S Cruiser, ofrece una posición de conducción más relajada, un equipamiento para cualquier situación y 2 años de seguro antirrobo Más de 11 millones de españoles usan la bicicleta cada semana, según el Barómetro de la bicicleta en España 2022. Moverse por la ciudad, ir a estudiar o al trabajo son las razones más habituales para coger la bici, aunque también crece el uso de este modo de transporte para pasear o como forma de practicar deporte. Pensando en todos estos usuarios que buscan la máxima versatilidad, seguridad y confort, llega a España la bicicleta eléctrica Angell Cruiser, que distribuye la firma Goblue.

Angell Cruiser es una nueva generación de bicicletas urbanas, concebida para un uso frecuente y que se adapta a cualquier situación. Basada en el concepto revolucionario creado por el diseñador Ora-ïto, ofrece una posición de conducción más relajada, equipamiento de seguridad y protección antirrobo.

Algo muy relevante si se tiene en cuenta que las principales preocupaciones de los usuarios de bicicleta españoles son los accidentes (el 16,7 % de los ciclistas ha sufrido uno en los últimos 5 años) y los robos (17,7 % del total).

Una bicicleta pensada para la movilidad urbana

Para adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, esta novedosa e-bike está disponible en dos versiones. La Angell M Cruiser es el modelo más grande, pensado para usuarios de entre 1,65 y 1,90 m de estatura, y con un peso de 18,6 kg. Por su parte, la Angell S Cruiser es ideal para los usuarios entre 1’55 y 1’75 m de altura, y pesa solo 18,1 kg. Ambos modelos cuentan con un ligero marco de aluminio de apenas 2 mm de grosor, resistentes horquillas de carbono y un motor en el eje trasero que ofrece 3 niveles de asistencia eléctrica y 4 modos de conducción, para adaptarse a cualquier situación.

La batería es extraíble para poder recargarla cómodamente en casa y dispone de un software incorporado que mejora su rendimiento en futuros viajes. Otros detalles como la pata de cabra, los guardabarros y el protector trasero integrados ofrecen el máximo confort en todo tipo de desplazamientos diarios.

Las diversas funciones de la e-bike Angell Cruiser se manejan mediante una aplicación móvil gratuita disponible para Android e iOS. Permite controlar todos los ajustes, crear perfiles de usuarios o consultar la ubicación de la bicicleta. Sin embargo, no es imprescindible llevar el móvil para poder usar el vehículo.

Prevención de accidentes y robos, todo incluido

Aparte de su completo equipamiento, es en el apartado de la seguridad en el que la Angell Cruiser sobresale como una de las mejores bicicletas eléctricas urbanas del momento. Tanto a nivel del usuario como del propio vehículo.

Todos los modelos van equipados con elegantes intermitentes integrados en el manillar y la batería, así como luces de freno y timbre para señalizar las maniobras con seguridad. El manillar pone todos los controles al alcance de los dedos de forma intuitiva e incorpora una pantalla táctil de 2,4" que muestra toda la información relevante, desde el estado de la batería a la distancia o la ruta.

Por otro lado, las bicicletas Angell Cruiser disponen de un sistema antirrobo integrado con alarma, bloqueo automático y geolocalización para prevenir los hurtos. Una vez activado el sistema antirrobo, el usuario recibe una alerta en el teléfono móvil si la bicicleta se desplaza sin su consentimiento. Además, todas las Angell Cruiser incluyen dos años de seguro de robo Angell Back gratis.

2 años de seguro antirrobo

Angell Back es un seguro incluido con todos los modelos de la gama que garantiza el reemplazo de la bicicleta en caso de robo durante un periodo de dos años a partir de la fecha de compra. Su activación solo requiere descargar la aplicación Angell y registrar el vehículo. Una vez activado el seguro, en caso de sustracción de la bicicleta, el cliente tiene que notificarlo mediante correo electrónico, adjuntando una copia de la denuncia. Esto pone en marcha un proceso de búsqueda a través del sistema de geolocalización de Angell Cruiser y en colaboración con la empresa Sharelock. Si se localiza la bicicleta, se llevará al taller de Angell para revisarla de manera gratuita antes de devolverla al usuario. Mientras tanto, el cliente puede solicitar un vehículo de cortesía.

En caso de que, 12 días después de presentar la reclamación de la garantía, no haya sido posible localizarla, el cliente recibirá otra bicicleta Angell con la misma antigüedad y estado que la suya, o incluso mejores, sin tener que pagar nada. Para poder acogerse a la garantía Angell Back, es necesario haber registrado un perfil en la aplicación con los datos solicitados, además de cumplir una serie de requisitos básicos de seguridad. Entre otros, haber amarrado la bicicleta a un punto fijo, mediante un candado homologado y con la activación de los sistemas antirrobo incorporados (geolocalización y alarma activada desde la aplicación móvil, con mínimo un 30 % de carga de la batería).

Disponibilidad y precio

Las bicicletas eléctricas Angell M Cruiser y Angell S Cruiser están a la venta en la tienda online https://gobluemobility.com/es/ desde 3.150 euros, IVA y gastos de envío incluidos. También se pueden comprar en la tienda física que tiene Goblue en el centro de Valencia, donde se puede reservar una prueba gratuita.

Además, está disponible un amplio catálogo de accesorios y complementos para disfrutar de la mejor experiencia al moverse por la ciudad en bicicleta.

Acerca de Go Blue

Creada en 2021, Go Blue es una marca española que comercializa bicicletas y patinetes eléctricos, entre otros productos de movilidad personal que tienen en cuenta la sostenibilidad. "Apostamos por diseños elegantes, ecológicos y fiables que marcan la diferencia a la hora de desplazarse por la ciudad, pensando siempre en la seguridad, el confort y las distintas necesidades de los usuarios".

Más información y especificaciones:

Angell M Cruiser:

https://gobluemobility.com/es/bicicletas/bicicleta-electrica-angell-m-cruiser/

Angell S Cruiser:

https://gobluemobility.com/es/bicicletas/bicicleta-electrica-angell-s-cruiser/

