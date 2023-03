Reducir en gastos energéticos para ahorrar en la factura de la luz, de la mano de Easy Light Emprendedores de Hoy martes, 21 de marzo de 2023, 22:54 h (CET) El precio de la electricidad en España incrementó en el primer trimestre del año 2023, según publicó en su sitio web la Organización de Consumidores y Usuarios.

En enero, la factura media alcanzaba un total de 56,63 euros, pero, en febrero, alcanzó los 76,72 euros.

Para reducir costes energéticos, es necesario contar con la asesoría de especialistas en gestión energética. En este sentido, Easy Light tiene la capacidad de ahorrar en la factura de la luz de sus clientes a través de diversas opciones para economizar y optimizar las instalaciones, tanto a empresas como a particulares.

¿Cuáles son los beneficios de la gestión energética? Al disminuir el consumo de energía en los hogares y organizaciones, se reducen los gases contaminantes que son expulsados a la atmósfera. Esto trae como consecuencia la reducción de la huella ecológica.

No obstante, aunque el ahorro energético es una prioridad por las consecuencias que su malgasto genera en el ambiente, la gestión energética es un bálsamo para el bolsillo, ya que reduce los gastos de electricidad en los hogares y empresas. Esto permite ahorrar dinero para destinarlo a otros gastos.

También disminuye la dependencia energética del exterior. De acuerdo a estudios, apenas se produce energía en España, lo cual afecta a la competitividad del país y sus ingresos por exportación. Además, en el caso de las empresas, el ahorro de energía las hace más competitivas desde la perspectiva de la reputación corporativa y la cuenta de resultados.

¿Qué servicios ofrece una empresa de gestión energética? Hoy en día, el ahorro de energía se ha vuelto imprescindible para la sostenibilidad de las empresas. La eficiencia energética no solo se traduce en un ahorro económico significativo para la compañía, también ayuda a combatir el cambio climático.

Asimismo, una organización especializada en la administración de energía facilita la gestión energética de terceros, de manera que no se desperdicien recursos valiosos. Por esta razón, son cada vez más las empresas y particulares que apuestan por delegar esa responsabilidad a especialistas en el área.

Después de un análisis de las instalaciones, la empresa gestora de energía propone una solución personalizada, sin desperdiciar recursos y con el propósito de generar ganancias a corto plazo con el ahorro.

Easy Light es una organización de asesoría que cuenta con un equipo de expertos en la gestión energética que persiguen un objetivo: restarles a sus clientes las preocupaciones de consumo de energía. Para ello, se encargan de estudiar a profundidad el consumo energético de sus usuarios y lidiar con todas las gestiones relacionadas con ella. Además, llevan a cabo seguimientos anuales del consumo eléctrico de sus usuarios a un precio competitivo.

