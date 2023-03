Academia de Inglés en La Orotava, Inglessa Emprendedores de Hoy martes, 21 de marzo de 2023, 22:43 h (CET) En los últimos años, las carreras de inglés han crecido hasta niveles nunca vistos en la historia.

Por este motivo, los espacios para aprender este idioma se multiplican, sin embargo, algunas cosas han cambiado.

Una de las principales transformaciones se observa en el método de enseñanza, con la incorporación de los cursos de inglés online, la alternativa más elegida para aprender inglés en la actualidad. En Inglessa, academia de inglés La Orotava, ofrece una amplia variedad mediante distintos temarios, ejercicios y guías.

Las ventajas de la modalidad online Antes del surgimiento de internet y sus plataformas, las clases de inglés eran únicamente presenciales. Las personas se acercaban a los centros de formación de manera diaria y con un horario estipulado por el establecimiento. No existía otra alternativa de aprendizaje.

En la actualidad esta situación ha cambiado, ya que quienes desean adquirir conocimientos en inglés lo pueden hacer sin moverse de casa. Solamente se requiere un correo electrónico, micrófono, cámara y buena conexión a internet (elementos universales cada vez más accesibles).

La modalidad online de Inglessa, la academia de inglés que dicta los cursos en la ciudad de La Orotava, Santa Cruz de Tenerife, no solo permite optimizar los tiempos de los usuarios que aprenden sin necesidad de salir del hogar, sino que también establece una metodología de enseñanza muy amplia con listenings, temarios, ejercicios y guías.

¿Qué cursos de inglés online ofrece Inglessa? Además de disponer de una importante variedad relacionada con los contenidos y sus distintos formatos, la institución educativa Inglessa cuenta con varias opciones de cursos de inglés online que varían en función del nivel del alumno.

Para los que acaban de empezar su camino con este idioma, están los cursos de inglés básico A1 y A2. Ambos sirven como introducción al mundo del inglés, donde se aprenden técnicas para perder la vergüenza a la hora de comunicarse. Los estudiantes consiguen desarrollar 4 destrezas principales: speaking, listening, reading y writing. Durante los primeros 30 minutos de la clase se realiza un intercambio de palabras con el profesor que sirve para corregir la pronunciación y fortalecer la confianza.

La alternativa B1 es otro de los cursos a los que se puede acceder. En este caso, los contenidos se adaptan a quienes en algún momento de su vida han estudiado inglés en institutos o bachilleratos. Es ideal para quienes controlan los conceptos más importantes, pero necesitan reforzarlos e incorporar otros.

En la academia también se pueden hacer cursos online mucho más complejos que ayudan a superar los exámenes de Cambridge, Oxford, Trinity o IELTS. Los test de examen del establecimiento ayudan a elegir cuál es el curso que mejor se adapta al nivel de inglés del estudiante.

La metodología de enseñanza de Inglessa no solamente se adapta al actual contexto digital, sino que también permite que niños, jóvenes y adultos mayores tengan la posibilidad de aprender el idioma sin importar su experiencia previa.

