Los padres españoles adoptan un enfoque parecido al de las madres cuando se trata de criar a sus hijos Comunicae martes, 21 de marzo de 2023, 16:54 h (CET) Novakid, la plataforma ESL (Inglés como segunda lengua) que está reinventando el aprendizaje de inglés para niños, celebró el día del padre analizando las diferencias de estilos entre los géneros a la hora de criar a los hijos. Novakid revela que en España, los padres están igual de involucrados que las madres en lo que se refiere a las tareas domésticas, pero no tanto cuando se trata de temas como elegir lo que ver en la TV, el círculo de amistades, la música y las actividades extraescolares A medida que la tecnología y la sociedad evolucionan, también lo hace el papel de los padres. Los papas ya no son vistos como figuras autoritarias distantes, sino como una parte directamente involucrada en todos los aspectos de la vida de sus hijos. Este cambio marca un alejamiento del papel tradicional de los padres como simples proveedores. Otro aspecto notable de la paternidad moderna es la ruptura de la brecha generacional.

Novakid se adentra en los estilos de crianza de los hijos entre géneros en España y otros países europeos a la luz del día del padre. A través de una encuesta en la que participaron 4.000 padres de 10 países, Novakid examinó las diferentes técnicas de crianza y los desafíos en el equilibrio del control, y la concesión de libertad, así como el alcance de la participación en la vida de sus hijos.

El estudio determinó que en España no había diferencias significativas en la forma de criar a los hijos entre géneros en comparación con otros países europeos. Sin embargo, reveló que los padres españoles eran menos controladores que las madres, pero al cambio, estaban más comprometidos con la cría de los hijos que los padres de otros países europeos. Por ejemplo, los padres en España suelen controlar menos las actividades extraescolares, la televisión, la música y los amigos en comparación con madres (padres: 80%, 73%, 51%, y 51% vs. madres: 89%, 86%, 66%, y 60% respectivamente). Sin embargo, los padres españoles están más comprometidos con la crianza que los de otros países europeos: la proporción de padres en España que favorecían el control en estas zonas era aún mayor que en otros países.

Curiosamente, el estudio también reveló que los padres en España están igualmente involucrados que las madres en los trabajos domésticos, con más de una cuarta parte de ambos géneros que consideran necesario ayudar a sus hijos con los deberes. Por el contrario, los padres italianos representan el menor porcentaje de ayuda en el hogar (22% de las mujeres y 10% de los hombres), mientras que los padres en Francia tienen el porcentaje más alto de compromiso con las tareas domésticas (52% de las mujeres y 36% de los hombres).

Lo que es más, el estudio reveló queen España, ambos géneros están en desacuerdo con el método de educación que utilizaron sus propios padres (63% para los padres y 66% para las madres), pero no tenían problemas con los métodos empleados por sus cónyuges. La brecha generacional en España, en lo que se refiere a los métodos de crianza de los hijos, es similar a la de otros países europeos como Italia y Francia, mientras que los padres alemanes no difieren tanto en sus estilos de crianza en comparación con el resto de naciones.



Novakid organiza una clase abierta especial para sus jóvenes estudiantes, como parte de su Novakid Evening Show, para evidenciar el importante papel de los padres en la educación de sus hijos. Los niños serán invitados a hablar de sus padres, recibirán regalos, conocerán actividades que podrán realizar juntos, y aprenderán nuevas palabras en inglés con sus compañeros. La clase tendrá lugar el 23 de marzo de 2023 a las 16:00. "Apúntate en el canal de YouTube de Novakid": https://www.youtube.com/@Novakidparents

