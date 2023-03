5ª Edición de SUMMA3D 2023. Producción virtual y render en tiempo real, descubrir cómo estas tecnologías están transformando la industria audiovisual Emprendedores de Hoy martes, 21 de marzo de 2023, 18:16 h (CET) SUMMA3D 2023, concurso dirigido a estudiantes, profesionales y amantes de la animación, los videojuegos y los efectos especiales presenta su segundo evento del año. En él, se abordará el mundo, los sets de producción virtual y el render en tiempo real. Estas tecnologías están revolucionando la forma en la que se hacen las películas y, en este evento, expertos en la materia hablaran de las últimas tendencias.

Los asistentes a este evento podrán descubrir cómo la industria está adoptando estas tecnologías en sus flujos de trabajo. En la primera ponencia se explorarán los flujos de trabajo "Previz" más innovadores para la producción virtual, de la mano de Raised By Monsters, empresa especializada en VFX, captura de movimiento y producción en tiempo real.

Los ponentes por parte de Raised By Monsters, serán Mikel Hernando, Adrián Núñez y Emilio Ferrari, CTO, COO y CEO, respectivamente. Sus años de experiencia nos aportarán valiosos conocimientos, ideas e inspiración

Posteriormente, Edu Graña, Pipeline Supervisor en Able&Baker, hablará sobre la implantación del renderizado en tiempo real en los estudios de animación y de cómo afrontar con éxito esta transición. Expondrá sus ideas sobre las motivaciones para adoptar esta tecnología, las ventajas que aporta y los retos a los que pueden enfrentarse los estudios.

Tras las dos ponencias, se celebrará una interesante mesa redonda moderada por Juanjo Bernabeu, supervisor de VFX con una larga trayectoria en los campos del cine, la animación y la publicidad, además contarán con la participación de Diego Garcés, Senior Pipeline Architect en Skydance Animation, a la mesa redonda se unirán todos los ponentes de las conferencias anteriores.

La entrada es gratuita y los asistentes tendrán la oportunidad de aprender de los mejores y mantenerse a la vanguardia en el siempre cambiante mundo audiovisual. Es una oportunidad para aprender con algunos de los mejores.

Es posible reservar ya una plaza para asistir a este segundo evento que SUMMA3D celebra el próximo 30 de marzo a las 18:00 h (apertura de puertas 17:30 h) en el Centro Cultural Pérez de la Riva, C/ Principado de Asturias, 28, Las Rozas de Madrid. Se puede hacer a través de la plataforma de SUMMA3D o directamente en la página de venta de entradas evenbrite. Todo ello con el apoyo del excelentísimo Ayuntamiento de las Rozas y Las Rozas Innova.

SUMMA3D es un concurso internacional de animación, efectos especiales y videojuegos dirigido a estudiantes, profesionales y amantes del sector, pero también es una forma en la que todos los involucrados en la industria se unan y apoyen activamente el desarrollo de nuevos talentos y proyectos. La quinta edición de SUMMA3D ha sido mejorada con la adición de una serie de eventos de conferencias y mesas redondas enfocados en el sector, ofreciendo una mayor oportunidad para apoyar el desarrollo de nuevos talentos y proyectos en la industria.

Las cuatro ediciones previas de este concurso internacional han sido realizadas por profesionales con amplia experiencia en diferentes disciplinas relacionadas con el sector audiovisual y con una pasión común: trabajar juntos para lograr soluciones prácticas y alineadas con las ambiciones del sector.

