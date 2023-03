El propósito de dar solución a la problemática de la fast fashion con Hibuy Market Emprendedores de Hoy martes, 21 de marzo de 2023, 16:38 h (CET) Comprar, tirar y empezar nuevamente el ciclo; en esto se basa la llamada fast fashion o moda rápida, que se ha apoderado de la industria textil. Usar una prenda más de cinco veces se ha convertido en todo un reto.

La mala calidad de los materiales y las tendencias de moda cada vez más cambiantes son las causas principales de ello. En consecuencia, se acaba con un armario lleno de ropa que no se usa y que ocupa mucho espacio.

Hibuy Market nace con el propósito de dar solución a esta problemática. Bajo una filosofía de moda sostenible, la firma se dedica a ayudar a las personas a desprenderse de esas prendas que no usan. Además, les dan una segunda vida, ofreciendo a los consumidores moda de calidad a bajos precios.

Una filosofía de consumo más consciente La moda sostenible o slow fashion, en pocas palabras, es todo lo contrario de la fast fashion. Se trata de un concepto que, buscando la preservación del medioambiente y la responsabilidad social, promueve los armarios menos llenos y un consumo más consciente y ético. No es una simple tendencia de temporada, sino más bien una filosofía de consumo responsable, tanto de ropa como de accesorios.

Este movimiento mentaliza e intenta visibilizar al tocar temas como la huella que dejan las prendas de vestir en el medio ambiente. Otro aspecto que destaca es el agotamiento de recursos y, en especial, el impacto de la industria textil en la sociedad.

Uno de los aspectos que pone en valor la moda sostenible es fomentar el reciclado de prendas, comprando piezas de segunda mano o vintage. Además, también destaca la donación de ropa que no se utilice, entrando en el concepto denominado moda circular.

Hibuy Market promueve los valores de la slow fashion En Hibuy Market, tienen como propósito crear un universo en el que sea posible compartir las prendas, ver diferentes estilos y disfrutar de ellas a precios muy reducidos. Para ello, requieren la colaboración de personas que quieran darle una segunda oportunidad a las prendas que no usan y que están en perfecto estado, recibiendo un porcentaje por su venta.

Por medio de su plataforma en línea, promocionan la ropa, con descuentos que van desde el 55 % al 90 % del precio estimado de origen. Además, se encargan de la atención al cliente, el packaging, el envío y de solucionar cualquier inconveniente que pueda presentarse en la posventa.

Con su sistema de trabajo, Hibuy Market consigue alinearse con algunos de los valores de la moda sostenible. Un pequeño grano de arena para socavar los efectos negativos de la industria textil en el medioambiente.

