Cliente de Obudhrani Abogados recupera comisiones e intereses de tarjeta desde 2008 Comunicae martes, 21 de marzo de 2023, 10:13 h (CET) El Juzgado de Primera Instancia Núm. 14 de Las Palmas ha dado la razón a Obudhrani Abogados en defensa de su cliente, declarando la nulidad por usurario del contrato de tarjeta suscrito con CITIBANK (actualmente WIZINK) desde 2008. Gracias a esta sentencia, el cliente no solo queda eximido de pagar los más de 4.000€ que le reclamaba la entidad, sino que además recuperará todas las comisiones e intereses pagados desde entonces El despacho de Obudhrani Abogados ha obtenido una importante victoria en el Juzgado de Primera Instancia Núm. 14 de Las Palmas el 23 de Mayo de 2022, donde se ha declarado la nulidad por usurario del contrato de tarjeta suscrito por uno de sus clientes con CITIBANK (actualmente WIZINK) en el año 2008. El Juez ha considerado que las cláusulas de intereses y comisiones eran abusivas y que no se había proporcionado al cliente la información suficiente sobre las mismas, vulnerando sus derechos como consumidor.

Gracias a esta sentencia, el cliente de Obudhrani Abogados no solo queda eximido de pagar los más de 4.000€ que le reclamaba la entidad como deuda pendiente de pago, sino que además recuperará todas las comisiones e intereses pagados desde la firma del contrato. Se trata de una gran noticia para el cliente, que podrá recuperar una cantidad importante de dinero que le había sido cobrada de forma injusta durante años.

La sentencia del Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria es especialmente relevante en el ámbito de las tarjetas revolving, un producto financiero que ha generado muchas controversias en los últimos años debido a sus intereses desorbitados y sus prácticas abusivas. Obudhrani Abogados, como despacho especializado en derecho bancario y financiero, ha logrado con esta sentencia una importante victoria para sus clientes y para todos aquellos consumidores que se han visto afectados por estas prácticas abusivas.

Los abogados especialistas en tarjetas revolving de Obudhrani Abogados destacan la importancia de contar con un asesoramiento legal especializado en este tipo de productos financieros, que permita a los consumidores defender sus derechos frente a las entidades bancarias y recuperar su dinero de forma justa. La sentencia del Juzgado de Las Palmas es un ejemplo de que, con la ayuda de profesionales especializados, es posible conseguir la justicia y defender los derechos de los consumidores frente a las prácticas abusivas de las entidades financieras.

