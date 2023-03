Las ventajas de la suscripción coche frente la compra financiada de la mano de REVEL Emprendedores de Hoy lunes, 20 de marzo de 2023, 13:08 h (CET) Con solo comprar un coche, encenderlo y sacarlo del concesionario ya se pierde alrededor del 10 % del valor del vehículo.

Tal depreciación continúa hasta el punto en que, tras cinco años de haber efectuado la compra, el precio del vehículo será de alrededor del 40 % lo que se pagó o se paga por este (sin contar intereses de las financiaciones). Si se suma a ello costes de mantenimiento, reparaciones, seguro, asistencia en carretera e impuestos, se concluirá que siempre la suscripción coche es mejor que una compra financiada y REVEL tiene una de las mejores condiciones del mercado.

Los puntos a favor de la suscripción con REVEL Hay varias razones por las que usar un coche por suscripción con REVEL es una mejor alternativa que pagarlo a través de un crédito. En primer lugar, el pago por el servicio de suscripción a un coche que ofrece REVEL incluye el mantenimiento, asistencia en caso de incidentes, seguros e impuestos, en lo que puede resultar un alivio para el bolsillo de una persona en comparación con un escenario en el que tuviera que asumir todos estos costes más las cuotas con intereses de la compra financiada.

Por otro lado, la suscripción con REVEL también aporta el valor agregado de la flexibilidad, en la medida en que sus clientes pueden elegir entre diferentes modelos de coche de marcas diferentes, mientras que al comprar el vehículo tendrá que utilizarse el mismo hasta que se disponga de recursos para cambiarlo. En adición a esto, después de 6 meses el cliente podrá cancelar la suscripción con REVEL si ya no requiere el coche o va a mudarse a otro país. De la misma forma, es posible ajustar el acuerdo para usar un vehículo diferente, lo que resulta más cómodo que asumir un compromiso a largo plazo.

Finalmente, el cliente de REVEL no tiene por qué preocuparse por la depreciación, un fenómeno que afecta severamente a quienes invierten en un vehículo y empiezan a ver cómo el valor se reduce severamente en muy poco tiempo.

Comodidad y sostenibilidad, los pilares que caracterizan a REVEL REVEL es una empresa que busca la mayor comodidad posible para los clientes. Todo el proceso de selección y suscripción con un vehículo de la compañía se puede hacer vía online, y el cliente recibirá el coche elegido a domicilio o en el lugar que indique (oficina, lugar de ocio, etc.), dentro de toda la Península. Asimismo, para atender el compromiso con la sostenibilidad ambiental de los clientes, REVEL dispone de una flota de vehículos eléctricos e híbridos, y, para los modelos que funcionan mediante combustión, compensa las emisiones de CO₂.

En definitiva, la suscripción con REVEL representa apostar por un nuevo paradigma en materia de transporte que cada vez gana más adeptos en todo el mundo, entre aquellas personas que buscan flexibilidad, comodidad, economía y sostenibilidad. Dejar de comprar coches para preocuparse solo de disfrutarlos.

