Pepe Prego, eminencia del teatro

Que aunque nos haga falta, para vos es mejor, me le das un saludo a todos los que vieres a todos los Santitos que se fueron primero con almas como vos. (Thelma de Prego)



José Daniel Prego Fernández nació el 19 de septiembre de 1952 en Granada, Nicaragua, hijo de José Adán Prego y Thelma Fernández, quien siempre le llamaba "Chanel". Estudió en México, Ingeniería química, y en Inglaterra, Economía y ciencias políticas y Artes y letras.

En 1973 contrae matrimonio con Mayra Raveneau, de Honduras, y el 30 de marzo de 1975 nace su hija Indira PregoRaveneau. En 1978, la relación con Mayra llega a su fin.

En 1979, fundó el Departamento de Teatro del Ministerio de Cultura y la Escuela Nacional de Teatro, en 1980 funda la Unión de Artistas de Teatro de la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura (ASTC), ese año contrae matrimonio con la actriz de teatro Silvia Berrios, a quien conoció en las brigadas culturales que en esa época de las cruzadas llegaban a entretener al brigadista y al campesino.

“Pepe como director y dramaturgo siempre fue muy dedicado y disciplinado, lo recuerdo en interminables madrugadas a él en su escritorio. Trabajé con él en obras de teatro como Banana Republic, donde era el director de escena, y dirigida por Alán Bolt una serie de tv llamada Fanatex. Fue un hombre muy jovial y con mucho sentido del humor”, expresó la actriz y pintora leonesa Silvia Berrios.

En 1981, funda la Escuela Nacional de Teatro, el 21 diciembre de ese año nace su hija Claudia ErickaPrego Berrios, en 1982 trabaja junto a la poeta y promotora cultural Rosario Murillo en la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura, ASTC, junto a Salvador Espinoza y Salomón Alarcón. Ese año dirigió la obra La pedrada de San Jacinto.

“Pepe un teórico, un analista de las situaciones escénicas populares nicaragüenses y de alguna manera muy en particular de El Güegüense y se destacó como un gran director, además perfiló muchas de las políticas culturales de los años ochenta”, detalló la actriz Lucero Millán al diario La Jornada.

En 1983, organiza el II Encuentro de Teatristas de la América Latina y el Caribe, donde se dieron cita 700 teatristas de toda la región y el 14 de enero de 1986, nace su hijo Silvio Daniel Prego Berrios, posteriormente después de 10 años de matrimonio, se separa de su esposa Silvia.

En 1990, dirige La casona de los balcones de Carlos Maturana Coronel, protagonizada por: Pilar Aguirre, Georgina Valdivia, Harold Agurto y Salvador Espinoza.

El 26 de septiembre 1993, nace su hijo Luca PregoTaroli, fruto de su breve relación con la italiana Silvia Taroli. Posteriormente inicia una relación con Felicia Sandino, con quien estuvo un año.

En junio de 2003, funda junto a la también actriz Karla Acevedo, la Escuela de Artes Escénicas de Granada, en 2005 realizó las gestiones para que la obra El Güegüense fuera declarada Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, ese año contrae matrimonio con Karla y en 2006 nace su hija Andrea Prego Acevedo.

En 2008, fue galardonado con la Orden Independencia Cultural Rubén Darío por el Pdte. Daniel Ortega Saavedra, en septiembre de ese año fue nombrado Hijo Dilecto de Diriamba y también fue homenajeado en el XIV Festival Internacional de Teatro, Monólogos, Diálogos y Más.

En 2009 dirige las obras “Esperando al Zurdo” y “El Güegüense”, en celebración al 40 aniversario del Teatro Nacional Rubén Darío.

En enero de 2011, muere su amigo Jimmy Avilés Avilés, con quien fundó el Centro de Investigaciones Culturales “Francisco Pérez Estrada”, en octubre de 2012 ofreció una conferencia sobre la vida y obra del poeta Francisco Pérez Estrada en el Instituto de Cultura y en 2013 presentó la obra El águila y la tortuga, en la Casa de los Tres Mundos.

“Trabajar y conocer a Pepe fue algo gratificante para mí como persona, no tuve la dicha de trabajar como actriz con él, pero sí estuvimos muy cerca a través de la Escuela Nacional de Teatro y el Grupo Dante, donde participaba con su esposa Karla. Pepe además de ser una persona acuciosa con la investigación sobre el teatro, fue una persona destacada en nuestro ámbito teatral, me enorgullece haber sido su amiga, su madre, como a veces me llamaba, era de esas personas accesibles y era de esas que se dejaba instruir y aprender, Pepe formó parte de una generación muy importante en el teatro nicaragüense”, expresó la actriz y maestra teatro Mayra Bonilla.

En febrero de 2015, fue invitado especial a la instalación de la Comisión Departamental Dariana. “Mi papa tenía un don de descifrar a las personas, escuchar, guiar, ensenar. Él tenía mucha curiosidad por el ser humano y las sociedades. Una persona bien cálida, gentil, atenta, extremadamente educado y cordial, también super diplomático. No sé si sos familiar con una expresión en inglés que dice: “Ill give you the shirtofmy back”(Te daré la camisa de mi espalda). Esa es una frase que puede describir en palabras simples la actitud de mi papá para con sus amigos y familiares. Hacía hasta lo imposible por ayudar y creo que unas de sus mayores satisfacciones las sentía al ayudar a alguien desde lo más simple hasta de manera trascendental. Era una persona de gran corazón y muy sensitiva, él tenía la capacidad de sentir las tristezas ajenas, como que, si fuesen propias”, expresó su hijo Silvio Prego.

Pepe murió el 19 de marzo de 2015 a la edad de 62 años, a causa de artrosis. Fue sepultado en el Cementerio General de Granada. Durante sus funerales fue declarado Hijo Dilecto de dicha Ciudad. “Son muchos los méritos y valores que Pepe atesoró, como ser humano y como hombre de cultura. Fue un incansable investigador entregado al arte y a la Revolución”, expresó el también actor Salomón Alarcón.

En homenaje a Prego, se creó en 2016, el Festival Nacional de Teatro Pepe Prego, que se llevó a cabo del 17 al 25 de septiembre de ese año, y del que hasta el día de hoy se han realizado siete ediciones de manera exitosa.

Pepe Prego es considerado uno de los dramaturgos más influyentes del teatro nicaragüense.