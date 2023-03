La familia de Vera reprocha la actuación del alcalde de Mislata

Reprochan la falta de contundencia y transparencia respecto a la muerte de su hija en la feria de atracciones y que ahora, sea tan contundente con el tema fallero.



El alcalde de Mislata lleva más de un año sin pronunciarse lo más mínimo y careciendo de transparencia respecto al suceso en la feria de su municipio en el que el vuelco de un castillo hinchable acabó con la vida de 2 niñas (Vera de 4 años y Cayetana de 8).

Recientemente, la familia de Vera pidió la imputación del concejal de fiestas, Antonio Arenas que es cuñado del alcalde. El hinchable que tenía las cuerdas rotas, anclajes que no estaban o cables empalmados por el suelo, no respetaba el proyecto municipal y tan siquiera el ayuntamiento dio licencia de apertura como tal.

Por más que se ha intentado, todo el equipo de gobierno al servicio del cacique, se ha cerrado en banda y ni una palabra de un suceso tan grave como la muerte de dos niñas y otros muchos niños heridos.

Un hinchable desplazado un montón de metros y con los feriantes 9 años de baja fiscal usando a empleados inmigrantes que hacen desaparecer cuando hay algún problema y que cuando trabajé hace un montón de años con esta empresa, fue la peor experiencia laboral de mi vida.

Feriantes que recordemos que antepusieron el recuperar una miserable muñeca a atender a la niña más pequeña (Vera) que estaba en el suelo desangrándose y además, limpiando alguien la sangre echando el feriante la culpa a los empleados del samur para luego su abogado no decir lo mismo por la tele y encima, el feriante era el único que estaba dentro del perímetro de seguridad y toda la chapuza de hinchable, supervisada por un ingeniero con despacho en Elche que según la geolocalización de su teléfono móvil, ni siquiera pisó el pueblo.

El ayuntamiento de Mislata tiene de momento, investigado al técnico municipal tras el demoledor informe de un perito imparcial que señala con total seguridad la responsabilidad del ayuntamiento de Mislata y su dejadez.

Es increíble que no haya licencia como tal, no actúen cuando saben de las fuertes rachas de viento y tampoco dan ninguna explicación a las familias ni a los vecinos de Mislata ni a la oposición. ¿A qué se debe tanto ocultismo y misterio?.

EL MENSAJE EN REDES SOCIALES DE LA MADRE DE VERA



Eva como madre de la niña de 4 años fallecida en el hinchable, se expresó hace unos días en redes sociales tras insultar el alcalde y nombrar persona non grata a una persona que dejó sin monumento a los falleros: "Vaya por delante mi solidaridad con las comisiones a las que han dejado sin monumento y con sus falleros. Como valenciana que soy entiendo la tristeza que pueden sentir por la irresponsabilidad del artista fallero. Pero como madre de Vera, una de las dos niñas que perdieron la vida en la feria navideña de Mislata, me indigna que el alcalde de esta localidad, Carlos Fernandez Bielsa, sea capaz de hablar con esa contundencia y declarar 'non grata' a una persona por no entregar su trabajo, mientras no se ha pronunciado sobre los feriantes que provocaron la muerte de dos niñas en el municipio del cual es responsable, para lo bueno y para lo malo. Los falleros, con la tristeza lógica, celebrarán la fiesta y continuarán con sus vidas, mi hija no tiene ya la oportunidad ni de una cosa ni de la otra. #SonrisaVera 👇", explica Eva en sus redes sociales.

UN ACCIDENTE EVITABLE

Que puede haber más duro que perder a una hija y lo cierto es que se podía haber evitado con que los feriantes montaran de forma responsable, el ingeniero que se sospecha que tan siquiera estuvo en Mislata, hubiera hecho su trabajo o el ayuntamiento de Mislata hubiera comprobado mínimamente que tan siquiera estaba montado el hinchable en su sitio o hubiera mandado a las autoridades cerrar la feria ante las fuertes rachas de viento que estoy seguro de que tanto el ayuntamiento como la policía local, siempre conocen.

"Todos los días son duros sin Vera, no sólo las fechas señaladas. Hoy para mí es especialmente doloroso. Esta tarde tendría que haber llevado a mi niña al cole con su blusón y su ramo de claveles, haberla visto hacer la ofrenda a la Virgen de la mano de su hermano y ver cómo disfrutaba de la cremà junto a sus amigos. Nos haces tanta falta... #SonrisaVera" era la publicación anterior que aparece en las redes sociales de la familia de Vera y es que es totalmente injusto lo que están pasando por algo tan fácil de evitar.

DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES



La familia de Cayetana no suele salir en redes sociales puesto que cada persona, decide como lleva tan fuerte dolor, pero la familia de Vera si difunde fotos de su hija en redes sociales señalando a todos los responsables y pidiendo que nada así vuelva a sucederle a ningún niño.

Lo que sí tengo claro, es que el alcalde y toda la corporación municipal, ha tenido un comportamiento vergonzoso con este caso y solamente están preocupados por su carrera política, titulares y selfies para hacer el paripé los días reivindicativos de alguna causa.

De momento, en la causa esta Alejandro como propietario del hinchable ruinoso, Jose Antonio Monterrubio como suegro responsable de tratar los permisos de la feria, el ingeniero que podía haber supervisado la atracción desde Elche sin pisar Mislata y el técnico municipal del ayuntamiento a la espera de ver qué pasa con el concejal de fiestas, Antonio Arenas que sigue aferrado al cargo sin remordimiento ninguno. Se les imputa homicidios por imprudencia y lesiones por imprudencia.

"Vera ya no está con nosotros", una frase que quedará marcada en sus progenitores para siempre y por algo tan injusto e irresponsable haciendo ver la peor cara y falta de humanidad del ser humano.