Con Diaverum, ser paciente renal y estar en diálisis no supone un obstáculo para viajar Emprendedores de Hoy sábado, 18 de marzo de 2023, 08:00 h (CET) Actualmente, España cuenta con una red de más de 350 centros de diálisis, entre unidades públicas y centros privados concertados con el Sistema Público de Salud, repartidos en todo el territorio español. Su distribución geográfica permite que cualquier paciente renal pueda desplazarse sin preocuparse de si podrá o no recibir su tratamiento de hemodiálisis de forma segura. Para ello, el paciente solo ha de verificar que hay un centro de diálisis próximo a su lugar de destino y solicitar ayuda para gestionar su reserva. En este sentido, Diaverum cuenta con un programa especializado en la gestión de este tipo de servicios. Dedicada a los servicios de terapia renal, esta empresa de servicios independiente es líder en su sector en España, contando en España con 47 centros de diálisis, en lugares de gran afluencia turística como la Comunidad Valenciana o Galicia.

Visitar la Comunidad Valenciana y Galicia de manera segura Tanto la Comunidad Valenciana como Galicia son regiones con gran atractivo turístico y cultural. El primer destino es famoso por su agradable temperatura a lo largo de todo el año, con una media de 18 °C, y su inigualable gastronomía mediterránea. El segundo destaca con patrimonios reconocidos a nivel mundial como la Catedral de Santiago de Compostela o las islas Cíes.

Además, son zonas de gran afluencia de todo tipo de viajeros, tanto por razones laborales o comerciales, como por motivos vacacionales o desplazamientos a segundas residencias.

Independientemente del lugar de destino, en muchas ocasiones, las personas que padecen alguna enfermedad crónica como pueda ser la Enfermedad Renal Crónica (ERC), viajar puede convertirse en un desafío.

En la actualidad, la tecnología es una importante herramienta que ayuda a los pacientes a mejorar su experiencia, ofreciéndoles la oportunidad de viajar y seguir recibiendo su tratamiento. Desde Diaverum y en línea con su compromiso de mejorar la experiencia del paciente renal, se ha desarrollado una plataforma de reservas online llamada d.HOLIDAY, en la cual se puede realizar solicitudes de reserva para tratamiento de hemodiálisis en uno de los centros Diaverum. Para ello, solo se deben seleccionar las fechas del viaje a través de la plataforma y realizar la solicitud, la cual será contestada a la mayor brevedad posible por personal del propio centro.

Este tipo de herramientas facilitan que tanto pacientes como sus familiares y/o los cuidadores, puedan planificar sus desplazamientos con mayor sencillez y disfrutar de sus vacaciones.

¿Dónde están ubicados los centros de Diaverum en la Comunidad Valenciana y Galicia? La Comunidad Valenciana es la región con mayor presencia de centros de diálisis de la compañía. Actualmente, cuenta con 20 clínicas, ubicadas principalmente en Valencia y Alicante. Durante el año 2021, se pusieron en funcionamiento ocho nuevas clínicas, siendo dos de ellas traslados de centros ya existentes, con el fin de mejorar las instalaciones y la confortabilidad de los pacientes.

Lugares como Gandía, Sagunto, Requena, Oropesa del Mar, Vinaròs y Elche cuentan con centros de diálisis de la red Diaverum. Para saber más detalles de las mismas y su ubicación exacta, así como los destinos turísticos cercanos, se puede consultar la Guía Turística para el paciente renal, realizada u publicada por Diaverum

En Galicia, la compañía cuenta con tres centros de diálisis, dos de ellos en la provincia de Pontevedra, específicamente uno en la propia ciudad de Pontevedra y el otro en la localidad cercana de Vilagarcía de Arousa. La tercera unidad de la región se encuentra en la bella y emblemática ciudad de Santiago de Compostela, lugar de peregrinaje conocido a nivel mundial.

Porque todo el mundo tiene derecho a disfrutar de unas merecidas vacaciones, junto a amigos y familiares, incluidas las personas con ERC, sin que con ello hayan de descuidar su tratamiento. Gracias a Diaverum, estar en tratamiento de diálisis ya no supone un obstáculo para que los pacientes renales disfruten sus vacaciones en lugares diferentes a su domicilio.

