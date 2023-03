Dormitienda presenta los beneficios de su almohada viscoelástica carbono Emprendedores de Hoy viernes, 17 de marzo de 2023, 17:21 h (CET) Dormir bien es esencial para tener una mejor salud física y mental y un rendimiento óptimo durante el día. No obstante, cada vez son más las personas que manifiestan tener problemas para conseguir un descanso placentero durante la noche.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 40 % de la población mundial asegura dormir mal de manera recurrente.

Además de sufrir algún tipo de trastorno del sueño, otro de los factores a los que se le atribuye el no descansar de noche, es el mal estado de las almohadas. Estas son un elemento clave del descanso, por lo que al estar defectuosas o no corresponder a las necesidades de descanso, puede ocasionar problemas al dormir.

Existen diferentes tipos de almohadas. Sin embargo, cuando se necesita una que ofrezca comodidad, firmeza y óptimo descanso cervical, es recomendable la almohada viscoelástica carbono, ya que alivian la presión y se adaptan a la forma del cuello como a las vértebras cervicales. Estas pueden adquirirse en tiendas online como Dormitienda.

Cómo son las almohadas viscoelásticas de carbono o almohadas viscoelásticas microesferas Laila Las almohadas de viscocarbono, han tenido una alta valoración por parte de los consumidores por los beneficios que ofrece para conseguir un descanso placentero. En primer lugar, se elaboran con material viscoelástico. Se trata de una espumación compuesta por microcélulas abiertas, a través de las cuales circula libremente el aire, permitiendo una correcta ventilación y alta transpirabilidad. De esta manera, se evita la acumulación de bacterias y malos olores, manteniendo la almohada en buen estado.

Por su parte, el carbón activado ayuda a reducir la electricidad estática, evitando las presiones sobre el cuello y la nuca y las sobrecargas en las cervicales. También, elimina la carga negativa que el durmiente ha generado durante el día, favoreciendo una mayor relajación de los músculos durante el sueño.

Dormitienda es especialista en la fabricación de almohadas viscoelásticas de carbono. Estas se elaboran a partir de tejido strech con hilo de lurex que neutraliza los malos olores evitando el exceso de sudoración. Además, han incorporado un tejido de rejilla 3D respirable y carbón activado de calidad que reduce la electricidad estática, permitiendo un descanso más profundo. Este tipo de almohadas se recomienda para personas que padecen de migrañas continuas o exceso de calor.

Cómo elegir correctamente una almohada Un descanso óptimo depende de la correcta elección de la almohada. Para eso, es importante tomar en cuenta algunas consideraciones. Principalmente, es preciso basar la selección dependiendo de la postura inicial que tiene la persona al dormir, ya sea boca arriba o boca abajo. Este factor determinará la anchura y el grosor que debe tener la almohada. También, es recomendable valorar la materialidad de la almohada. Existen muchos tipos de almohadas dependiendo de las propiedades y materias primas utilizadas para la elaboración como látex, fibra, viscoelástico, entre otras, que proporcionan un mejor descanso dependiendo de las necesidades de cada persona.

Adquirir la almohada adecuada ayuda a evitar dolores de cabeza, espalda o cuello, ronquidos y dificultad para respirar. Por eso, la importancia de elegir un producto adecuado y de calidad, de la mano de fabricantes con años de experiencia en el sector como Dormitienda.

