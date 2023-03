Nasodren® permite aliviar la sinusitis crónica durante los meses más fríos Emprendedores de Hoy viernes, 17 de marzo de 2023, 14:52 h (CET) Relacionada con procesos infecciosos respiratorios, la sinusitis crónica es una inflamación de la mucosa de los senos paranasales que persiste durante más de tres meses.

Durante los meses más fríos del año, la humedad y los cambios bruscos de temperatura pueden favorecer la proliferación de microorganismos que causan procesos infecciosos respiratorios. Además, la permanencia en lugares cerrados y secos para abrigarse durante el invierno puede deshidratar la mucosa de los senos y las fosas nasales, lo que también puede favorecer la aparición de sinusitis crónica.

Las consecuencias de sufrir sinusitis crónica Los síntomas de la sinusitis incluyen secreción y obstrucción nasal, dolor o presión facial, y disminución o pérdida del olfato. Estos síntomas pueden afectar significativamente la calidad de vida de las personas que la padecen. Aunque no es una enfermedad grave, la persistencia de los síntomas ocasiona una disminución muy significativa de la calidad de vida, lo que lleva al empleo de una combinación de productos y medicamentos, (descongestionantes, corticoides, mucolíticos, etc.) desgraciadamente en muchos casos con poco o ningún resultado, ya que estos tratamientos suelen aliviar de forma leve y momentánea los síntomas. Además, alguno de estos productos puede ser perjudicial cuando sea más tiempo del recomendado.

Si los síntomas persisten durante más de 10 días, es posible que ya se trate de sinusitis aguda, en cuyo caso se recomienda el uso del spray nasal Nasodren®. Este producto natural es efectivo desde la primera dosis para aliviar todos los síntomas de sinusitis y evitar la cronificación.

¿Cuáles son los efectos de Nasodren®? Nasodren® es un spray nasal 100 % natural que contiene únicamente extracto de la planta cyclamen europaeum. Este producto elimina la mucosidad retenida en las fosas nasales y los senos paranasales, que es la causa de los síntomas de sinusitis, aliviando desde la primera aplicación. Además, restaura el funcionamiento de la mucosa nasal y de los senos que la sinusitis ha deteriorado.

A diferencia de otros tratamientos, Nasodren® no causa efecto rebote ni dependencia y es muy seguro. La combinación de productos y medicamentos utilizados para tratar la sinusitis crónica suelen aliviar los síntomas de forma leve y momentánea, por lo que Nasodren® representa una alternativa efectiva y natural para aliviar los síntomas de la sinusitis crónica durante los meses más fríos del año.

