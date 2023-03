​PACMA protestó ayer en el Congreso contra la ley sacada adelante por Podemos No se escucha nunca a los expertos para crear leyes y la arrogancia del partido hace que los maltratadores gocen de todavía más impunidad Diego Nevado Martínez viernes, 17 de marzo de 2023, 12:38 h (CET)

“Sánchez y Belarra, tenéis las manos manchadas de sangre de los animales que dejáis desprotegidos” es la frase que se podía leer ayer en la pancarta que el presidente del Partido Animalista PACMA, Javier Luna, la futura candidata a la alcaldía de Madrid, Ana María Béjar, la futura candidata a la alcaldía de Collado Villalba, Marta Díaz Palacios, y el equipo de voluntarios de la formación política han sostenían a las puertas de Congreso, donde se votó la aprobación de la nueva y polémica Ley de "Protección" Animal y la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal cuestionada por la mayoría de despachos de abogados especializados en derecho animal, pero desde Podemos, no se escucha nunca a los expertos para crear leyes y la arrogancia del partido, hace que los maltratadores gocen de todavía más impunidad cuando había una oportunidad de oro para acabar con diferentes aberraciones hacia los animales.



El Partido Animalista se ha mostrado muy crítico con ambos textos desde el principio. El primero, aseguran, traerá un atraso de varias décadas ya que es excluyente y queda por detrás de varias leyes autonómicas en lo que a medidas de protección se refiere: “tememos además que estas leyes autonómicas retrocedan también para adaptarse a la ley estatal”, explica Luna. La nueva ley dejará fuera de su amparo a perros de caza, guarda, trabajo y deportes, a animales de producción, tauromaquia, experimentación y animales salvajes entre otros.

A través de la asesora jurídica de PACMA, nos explican que la reforma del Código Penal es “intolerable”, tal y como ya han asegurado varias asociaciones de juristas y expertos en derecho animal. Tal y como está planteado el texto, sostienen que, al contrario de lo que aseguran las fuentes del Gobierno, “despenaliza la zoofilia si esta no produce lesiones que requieran de tratamiento veterinario". Además, esta reforma simplificaría el procedimiento para que los jueces cambiasen las condenas de prisión por multas económicas incluso en casos de reincidencia.

“Los políticos que están en el Congreso de los Diputados están muy por detrás de lo que la sociedad demanda actualmente; sacan una ley en contra de los animales y a favor de todos los maltratadores y explotadores de este país".

Por estos motivos, el Partido Animalista ha protestado con una pancarta que apela directamente a los socios de gobierno y máximos responsables políticos de estos nuevos textos. Desde el mes de septiembre, la formación política animalista ha salido a las calles hasta en otras 3 ocasiones para pedir cambios en los textos finales, llegando a realizar más de una veintena de concentraciones simultáneas.

EL RESTO DE PARTIDOS ESTÁN SIN DUDA CON LOS MALTRATADORES DE ANIMALES



Lo venía advirtiendo en artículos de opinión y redes sociales a pesar del acoso y desde hace tiempo se evidencia que todo era un montaje puesto que Sergio dijo que retiraría la ley y dimitiría si no salía con los perros de caza lo que ha incumplido al igual que la protección de la infancia de la tauromaquia y otra larga lista de promesas para crear los suficientes votantes y estar cobrando 80.000 al año en el chiringuito "Dirección General De Derechos De Los animales" que lo único que ha hecho es servir a todo tipo de explotadores y maltratadores reuniéndose incluso con los cazadores para ver cuáles eran sus peticiones.

Queda más que evidenciado que PACMA es el único partido político que ha trabajado sin descanso por una ley que incluyera a todos los animales y también el único partido nacional antiespecista que no discrimina según la especie a la que pertenezcan.

Desde el partido animalista, tienen también serias propuestas por el medio ambiente y por todas las personas mediante la justicia social por lo que esperemos que si queréis de verdad un mundo mejor, votemos por la única formación realmente verde y que quiere un mundo justo para todas las personas y todos los animales.



También se pueden salvar muchos mediante el fácil veganismo que no es nada privativo, pero si evita un infierno para millones de animales criados masivamente, un impacto medioambiental tremendo de industrias que arrasan con todo sin escrúpulos, no habría hambre en el mundo puesto que destinamos recursos a alimentar a millones de animales más que personas y no habría prácticamente enfermedades que vienen del consumo animal.

Desde PACMA se ha difundido en redes sociales a menudo el veganismo y seguirán luchando por todos los animales a los que esta ley condena de forma completamente injusta. NORMAS DE USO

