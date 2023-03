La firma Grupo Legal Gebeloff dispone de abogados de cobranzas de deudas en EE. UU. Emprendedores de Hoy viernes, 17 de marzo de 2023, 12:00 h (CET) El mercado estadounidense cuenta con un sinfín de empresas y oportunidades de negocio. Sin embargo, en varios casos, estos proyectos terminan en una deuda que, para los acreedores o inversores iniciales, puede ser difícil de cobrar, en especial si vienen de otros países o se encuentran actualmente en algún país latinoamericano y no conocen el marco jurídico de EE. UU.

En estas situaciones, la mejor alternativa es buscar abogados de cobranzas expertos en este tipo de procesos. Existen varios despachos legales en este ámbito dentro de EE. UU. Ejemplo de ello es Grupo Legal Gebeloff, una firma jurídica con más de 30 años de experiencia.

Cobro de deudas comerciales en EE. UU. Grupo Legal Gebeloff es una firma de abogados que se ubica en Boca Ratón, en el estado de Florida. Su equipo legal cuenta con abogados de cobranzas altamente experimentados, quienes han recuperado deudas en diversos casos no solo dentro de Florida, sino en todo el territorio estadounidense. Sus servicios se enfocan principalmente en la recuperación de deudas comerciales y su experiencia de más de tres décadas les permite aportar soluciones efectivas en ese ámbito, incluso en casos altamente complicados que requieren un proceso minucioso para su cobro.

Para ello, sus abogados de cobranzas establecen estrategias adaptadas a cada caso en cuestión, con las cuales aportan soluciones efectivas para liquidar sus cuentas por cobrar. Todas estas acciones vienen enmarcadas bajo la normativa legal estadounidense y gracias a su extensa red de juristas, el cliente puede estar seguro de que será representado por un abogado perteneciente a la jurisdicción de su deudor. Además, sus estrategias buscan una solución incluso si dicho deudor ya no ejerce su respectiva actividad comercial.

Un estudio jurídico que destaca por su profundo compromiso con los clientes Además de su experiencia y la calidad de sus servicios, Grupo Legal Gebeloff es una empresa que destaca por su profundo compromiso con sus clientes, especialmente en Latinoamérica, de donde proviene la mayor parte de ellos. Sus estrategias ayudan a todo tipo de acreedores a cobrar sus deudas en EUA, sin importar la industria a la que se dediquen, sea la fabricación o venta de productos, construcción de infraestructura, prestación de servicios, desarrollo tecnológico, arriendo de propiedades o cualquier otro ámbito de actividad.

Su metódico proceso de cobranza parte de una primera consulta gratuita, que se puede realizar vía presencial, telefónica u online, en la cual se analiza la situación del cliente y la factibilidad del cobro de su deuda.

Los servicios de este estudio jurídico se caracterizan por abordar casos altamente complejos y por persistir en situaciones que muchas otras empresas en este ámbito darían por perdidos. Además, mantienen actualizados a los clientes permanentemente sobre el avance del proceso y ofrecen asesoría en caso de llegar a una mediación o juicio con el deudor ante un Tribunal de Justicia.

